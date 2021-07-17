Мининфраструктуры создает условия для развития водородного электротранспорта

Команда Министерства инфраструктуры Украины разработала проект приказа, который вводит возможность развития в Украине колесных транспортных средств, работающих на водороде. Приказ «Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования» также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам.
Это связано с предыдущим переносом введения стандартов Евро-6 Верховной Радой Украины.
На сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Проект приказа улучшает нормативно-правовую базу отрасли, включая 134-е и 146-е Правила Европейской Экономической Комиссии ООН.
Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, так как у них нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую природную среду. Документ позволит внедрить не только возможность импорта водородных автомобилей в Украину, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий.
Повышение уровня экологичности сопровождается повышением требований безопасности, а также поддержки отечественного автомобильного бизнеса. Проектом приказа откладывается до 01 января 2025 года вступление в действие некоторых требований Правил ЕЭК ООН, в частности, относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида. Отсрочка требований введена с целью поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и роста конечной стоимости автомобилей.
Отметим, что в начале лета серийный водородный автомобиль Toyota Mirai побил мировой рекорд пробега на одной заправке, проехав более 1000 км.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах7 ч. назад - 3714 22
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1493 12
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы5 ч. назад - 1855 10
Фразу «хочу выехать» должны заменить на «хочу вернуться» - Любченко8 ч. назад - 670 8
В Украине хотят обязать водителей грузовиков оплачивать проезд по трассам4 ч. назад - 450 3
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах7 ч. назад - 3714 22
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы5 ч. назад - 1855 10
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1493 12
Уикенд у моря: сколько стоит жилье на украинских курортах (инфографика)8 ч. назад - 1183
День финансов: перевод 10 тыс. без финмона, техосмотр с видеофиксацией, теневой фонд «на шее» у работающихВчера, 18:06 - 974
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)8 ч. назад - 176
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 439 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 368
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1197
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 787 2