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Мининфраструктуры создает условия для развития водородного электротранспорта

Мининфраструктуры создает условия для развития водородного электротранспорта

Команда Министерства инфраструктуры Украины разработала проект приказа, который вводит возможность развития в Украине колесных транспортных средств, работающих на водороде. Приказ «Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования» также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам.

Это связано с предыдущим переносом введения стандартов Евро-6 Верховной Радой Украины.

На сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Проект приказа улучшает нормативно-правовую базу отрасли, включая 134-е и 146-е Правила Европейской Экономической Комиссии ООН.

Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, так как у них нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую природную среду. Документ позволит внедрить не только возможность импорта водородных автомобилей в Украину, но и наладить их производство в Украине. Это может быть толчком для дальнейшего развития водородных технологий.

Повышение уровня экологичности сопровождается повышением требований безопасности, а также поддержки отечественного автомобильного бизнеса. Проектом приказа откладывается до 01 января 2025 года вступление в действие некоторых требований Правил ЕЭК ООН, в частности, относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида. Отсрочка требований введена с целью поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и роста конечной стоимости автомобилей.

Отметим, что в начале лета серийный водородный автомобиль Toyota Mirai побил мировой рекорд пробега на одной заправке, проехав более 1000 км.

По материалам ITC.ua
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