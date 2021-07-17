Нафтогаз предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тысяч клиентов

Газопоставляющая компания «Нафтогаз України» предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тыс. клиентов в 7 областях.
Об этом сообщает ГК «Нафтогаз» в Фейсбуке.
«Более 600 тыс. клиентов наша компания обслуживает как поставщик „последней надежды“ (сокращенно — ППН). Это клиенты в следующих областях: Донецкой, Херсонской, Полтавской, Тернопольской (г. Кременец), Запорожской (г. Мелитополь), Житомирской (г. Коростышев), Хмельницкой (г. Шепетовка)», — говорится в сообщении.
«Нафтогаз» напоминает, что цена для клиентов ППН в июле составляет 11,05 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения). ППН является временным газопоставщиком для тех украинцев, которые потеряли предыдущего поставщика «голубого топлива».
«Сегодня на рынке работают более 50 поставщиков. Все они предлагают разный сервис и цены на газ. Сравнить предложения можно на онлайн-ресурсах «ГазПравда”(gazpravda.com.ua), «Газотека» (gasoteka.ua-energy.org) или позвонив выбранной газовой компании», — объясняют в «Нафтогазе».
Как сообщалось, ГК «Нафтогаз» с 1 мая автоматически перевела своих потребителей на тарифный план «Фиксированный». В течение года клиенты компании будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения/доставки). Годовые тарифные планы считаются рыночным способом обезопасить население от сезонных ценовых колебаний.
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