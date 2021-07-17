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Нафтогаз предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тысяч клиентов

Нафтогаз предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тысяч клиентов

Газопоставляющая компания «Нафтогаз України» предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тыс. клиентов в 7 областях.

Об этом сообщает ГК «Нафтогаз» в Фейсбуке.

«Более 600 тыс. клиентов наша компания обслуживает как поставщик „последней надежды“ (сокращенно — ППН). Это клиенты в следующих областях: Донецкой, Херсонской, Полтавской, Тернопольской (г. Кременец), Запорожской (г. Мелитополь), Житомирской (г. Коростышев), Хмельницкой (г. Шепетовка)», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» напоминает, что цена для клиентов ППН в июле составляет 11,05 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения). ППН является временным газопоставщиком для тех украинцев, которые потеряли предыдущего поставщика «голубого топлива».

«Сегодня на рынке работают более 50 поставщиков. Все они предлагают разный сервис и цены на газ. Сравнить предложения можно на онлайн-ресурсах «ГазПравда”(gazpravda.com.ua), «Газотека» (gasoteka.ua-energy.org) или позвонив выбранной газовой компании», — объясняют в «Нафтогазе».

Как сообщалось, ГК «Нафтогаз» с 1 мая автоматически перевела своих потребителей на тарифный план «Фиксированный». В течение года клиенты компании будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения/доставки). Годовые тарифные планы считаются рыночным способом обезопасить население от сезонных ценовых колебаний.

По материалам УАИБ
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