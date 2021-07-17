Германия будет требовать от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет – Bloomberg

Власти Германии будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину.
Об этом сообщает Bloomberg News.
В проекте соглашения между США и Германией по российскому газопроводу «Северный поток-2» предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания в случае, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.
Предполагается, что Германия должна будет принять меры со своей стороны, если Кремль начнет использовать газопровод для давления на Украину или осуществит агрессию против Украины, и должна будет призвать к шагам на уровне ЕС, включая санкциями на экспорт российских энергоносителей. Это называют уступкой Ангелы Меркель, поскольку она всегда настаивала, что страна должна принимать решение полностью самостоятельно.
Чиновник из администрации США, который согласился говорить на условиях анонимности, отметил, что формулировки умышленно выбирают так, чтобы они не были однозначными — чтобы не раскрывать России «дорожную карту» реагирования на потенциальные злонамеренные действия. Он отметил, что это может означать в том числе ограничения поставок газа из России в Германию.
Ожидается, что соглашение финализируют до предстоящей поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.
Также проект предусматривает инвестиции в размере 1 млрд долларов в так называемый «зеленый фонд», чтобы помочь Украине перейти на более экологичные источники энергии, из которых Германия изначально должна предоставить 175 млн долларов.
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