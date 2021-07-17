Межбанк: продолжилось курсовое противостояние крупных игроков

Во вторник на валютном межбанке сохранялось курсовое противостояние интересов крупных игроков. Кто-то из клиентов еще продолжал рассчитываться с бюджетом и активно продавал для этого валютную выручку, а кто-то – уже просто закрывал хозяйственные сделки и финансировал текущие операции.

В целом, ощущался небольшой избыток предложения валюты и дефицит гривны. И это предопределило конечный результат торговой сессии 20 июля – доллар подешевел с 27,22/27,24 до 27,20/27,22 гривен, а евро – с 32,05/32,08 до 32,01/32,03 гривен. Нацбанк на торги с интервенциями не выходил, предоставив участникам рынка самим находить компромисс по курсу.

Во второй половине сессии реальных покупателей становилось все меньше, а вот предложение еще сохранялось на довольно высоком уровне. Это спровоцировало спекулянтов на игру “на понижение”, но в этот раз продавцы оказались достаточно упрямыми и значительного проседания котировок не произошло.

Часть продавцов не хотели дешево отдавать валюту и перенесли свои продажи на завтра. Они ожидают, что за счет завтрашнего погашения ОВГЗ на сумму более 15,6 млрд гривен и процентов по другим выпускам – гривны на валютном рынке прибавится, что сыграет на повышение валютных котировок. Кроме этого, уже скоро начинается период выплат государством основных сумм возмещений НДС экспортерам, что также работает против гривны на межбанке. Поэтому те из продавцов, кто может себе это позволить по времени – не спешат расставаться с валютой и пытаются активно торговаться.

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – аукцион по размещению ОВГЗ сегодня прошел достаточно вяло. Иностранцев было немного, в основном – покупали госбанки и местные игроки. Чиновники удовлетворили практически все поданные заявки и привлекли в бюджет около 7,8 млрд гривен в эквиваленте с доходностью по гривневым бумагам от 10,99% до 12,59% годовых и по облигациям в евро под 2,5% годовых.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и с утренних 27,22/27,24 к 11:00 доллар просел до 27,21/27,23 гривен и с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до полудня.

Но после 12 часов большая часть покупателей уже закрыла свои сделки, а вот предложение сохранялось. Это привело к проседанию котировок доллара до 27,20/27,22 гривен к обеду и затем плавному снижению курса до 27,195/27,215 к 16 часам.

В последний час сессии продавцы и покупатели все же нашли компромисс по курсу в пределах 27,20/27,22 гривен и на этом торги вторника завершились.

Главные события 20 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 2 копейки – с 27,22/27,24 до 27,20/27,22 гривен, а евро просел с 32,05/32,08 до 32,01/32,03 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2256 гривен, а официальный курс на 21 июля 2021 года установлен на уровне 27,2205 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,20 / 27,22

евро – 32,00 / 32,03

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1766 / 1,1768

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