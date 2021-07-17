Минздрав хочет ввести 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну и не сделал прививку

О намерении сделать обязательным 14-дневный карантин для всех людей, которые въезжают в страну и не имеют прививки от ковида, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об инициативе упомянули в тексте пресс-релиза по росту объемов вакцинации от COVID-19, размещенного на сайте президента 19 июля.

Сейчас в Украине действует зеленый уровень эпидемиологической опасности, который позволяет всем гражданам и резидентам Украины возвращаться в страну без тестов и самоизоляции. Иностранцы могут въехать в Украину при наличии теста на антиген, отрицательного ПЦР-теста или прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Отдельные правила действуют для тех, кто едет в Украину из России, Великобритании, Португалии или Индии. Все путешественники, независимо от гражданства на границе должны за свой счет сделать экспресс-тест на антиген коронавируса.

Необходимость усиления контроля при пересечении государственной границы в Минздраве обосновывают ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности от штамма «Дельта».

Предлагается, что все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

В правительстве не уточняют, когда могут одобрить изменения соответствующим постановлением.

1 июля Минздрав и Минцифры запустили «ковидные сертификаты» для упрощения зарубежных путешествий в «Дії». Сейчас продолжается бета-тестирование документов, которые в будущем обещают интегрировать с европейской системой.

С 21 июля в Украине начинается пятый этап вакцинации против коронавируса, на котором будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет (на предыдущих четырех этапах прививали приоритетные группы).