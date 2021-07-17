0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Минздрав хочет ввести 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну и не сделал прививку

Минздрав хочет ввести 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну и не сделал прививку

О намерении сделать обязательным 14-дневный карантин для всех людей, которые въезжают в страну и не имеют прививки от ковида, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об инициативе упомянули в тексте пресс-релиза по росту объемов вакцинации от COVID-19, размещенного на сайте президента 19 июля.

Сейчас в Украине действует зеленый уровень эпидемиологической опасности, который позволяет всем гражданам и резидентам Украины возвращаться в страну без тестов и самоизоляции. Иностранцы могут въехать в Украину при наличии теста на антиген, отрицательного ПЦР-теста или прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Отдельные правила действуют для тех, кто едет в Украину из России, Великобритании, Португалии или Индии. Все путешественники, независимо от гражданства на границе должны за свой счет сделать экспресс-тест на антиген коронавируса.

Необходимость усиления контроля при пересечении государственной границы в Минздраве обосновывают ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности от штамма «Дельта».

Предлагается, что все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

В правительстве не уточняют, когда могут одобрить изменения соответствующим постановлением.

1 июля Минздрав и Минцифры запустили «ковидные сертификаты» для упрощения зарубежных путешествий в «Дії». Сейчас продолжается бета-тестирование документов, которые в будущем обещают интегрировать с европейской системой.

С 21 июля в Украине начинается пятый этап вакцинации против коронавируса, на котором будут прививать всех желающих в возрасте от 18 лет (на предыдущих четырех этапах прививали приоритетные группы).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.