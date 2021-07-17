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Как иностранцу унаследовать дом и приусадебный участок на территории Украины

Как иностранцу унаследовать дом и приусадебный участок на территории Украины

Если при жизни наследодатель не приватизировал земельный участок, на котором находится жилой дом и хозяйственные постройки и сооружения, то к наследникам в порядке наследования переходит право собственности на здания и сооружения, а в отношении земельного участка – право пользования.

Об этом пишет Минюст.

Если же при жизни наследодатель приобрел право собственности на приусадебный земельный участок, то к его наследникам переходит и право собственности на такой участок независимо от их гражданства.

Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рождены живыми после открытия наследства.

Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается таким, что принял его, если в течение определенного законом срока он не заявил об отказе от него.

Наследник, желающий принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем – должен подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Заявление о принятии наследства подается наследником лично.

Для принятия наследства устанавливается срок в 6 месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Наследник, принявший наследство, в составе которого есть имущество и/или имущественные права, которые обременены, и/или недвижимое и другое имущество, в отношении которого осуществляется государственная регистрация, обязан обратиться к нотариусу за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на такое имущество.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие оснований для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства, и состав наследственного имущества. В подтверждение этих обстоятельств у наследников истребовать документы, подтверждающие указанные факты.

При отсутствии у наследника необходимых для выдачи свидетельства о праве на наследство документов нотариус разъясняет ему процедуру решения указанного вопроса в судебном порядке.

По материалам Finance.UA
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