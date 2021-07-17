Открытие рынка земли позволило гражданам свободно покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат им на праве частной собственности.

Об этом пишет Минюст.

Важным аспектом при отчуждении и приобретении земельного участка является проведение проверки соответствия приобретателя или собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Кем проводится проверка соответствия приобретателя или собственника земельного участка.

Проверка соответствия приобретателя и его права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения проводится нотариусом. Данная проверка приобретателя проводится до заверения сделки об отчуждении земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Проверка соответствия собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения проводится органом, осуществляющим государственный контроль за использованием и охраной земель.

Это предусмотрено Порядком проведения проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины, утвержденного Кабинетом Министров Украины от 16 июня 2021 года № 637.

Кто может приобретать право собственности на земельные участки?

граждане Украины;

юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;

территориальные общины;

государство.

В период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года разрешено обращение земель исключительно между гражданами Украины. В этот период отчуждение земель сельскохозяйственного назначения частной собственности разрешено между гражданами Украины из расчета не более 100 га.

Как осуществляется установление личности приобретателя.

Установление личности приобретателя для физического лица происходит по документам, которые подтверждают гражданство Украины (паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; временное удостоверение гражданина Украины; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину).

Установление личности приобретателя для юридического лица осуществляется с целью проверки создания и регистрации такого лица в соответствии с законодательством Украины, участниками или конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане Украины.

Эта проверка происходит и по структуре собственности, по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством, и по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.