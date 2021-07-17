Почти 1 миллиард субвенции: в правительстве хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей. На это выделят 980 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Мінцифры.
«Пандемия изменила учебный процесс — уроки из классов перешли в зум-конференции. Однако, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате», — говорится в сообщении.
Поэтому в ведомстве говорят, что эта инициатива сейчас — одна из приоритетных, над которой работают совместно с МОН.
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«Продолжаем цифровизировать сферу образования. Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках — это будущее образования. Наша цель — сделать так, чтобы у каждого учителя был свой персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей», — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества. С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс. грн планируется закупка свыше 60 тыс. ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.
Также в апреле было принято постановление, в котором определены порядок и условия распределения субвенции. Использовать субвенцию можно будет на принципах софинансирования:
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