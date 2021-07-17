0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Почти 1 миллиард субвенции: в правительстве хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей

Почти 1 миллиард субвенции: в правительстве хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей. На это выделят 980 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Мінцифры.

«Пандемия изменила учебный процесс — уроки из классов перешли в зум-конференции. Однако, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате», — говорится в сообщении.

Поэтому в ведомстве говорят, что эта инициатива сейчас — одна из приоритетных, над которой работают совместно с МОН.

Читайте также: Во Львове директорам всех школ повысят зарплату до $1 тыс.

«Продолжаем цифровизировать сферу образования. Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках — это будущее образования. Наша цель — сделать так, чтобы у каждого учителя был свой персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей», — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приказе МОН прописаны требования к технике. Это гарантия того, что компьютеры будут высокого качества. С учетом софинансирования и ожидаемой стоимости ноутбука в 20 тыс. грн планируется закупка свыше 60 тыс. ноутбуков по этой субвенции. Такая стоимость рассчитана по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.

Также в апреле было принято постановление, в котором определены порядок и условия распределения субвенции. Использовать субвенцию можно будет на принципах софинансирования:

  • 70% — за счет субвенции, 30% — за счет местных бюджетов для г. Киева, областных бюджетов и бюджеты территориальных общин, где население составляет более 40 тыс. человек;
  • 90% — за счет субвенции, 10% — за счет местных бюджетов для городских территориальных общин, где численность населения составляет менее 40 тыс. человек;
  • 95% — за счет субвенции, 5% – за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.