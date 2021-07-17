Для перевозчиков запустили платформу, где можно получить необходимые разрешения

Укртрансбезопасности запустила кабинет перевозчика — там можно получить разрешение на международные перевозки с бесплатным бронированием.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Так, первым этапом запуска системы станет предотвращение коррупционных рисков при заказе, выдаче и учете разрешений на международные перевозки. Платформа вводит прозрачное распределение документов онлайн.
В публичном доступе будет информация обо всех выданных, имеющихся и использованных разрешениях на международные перевозки как на пунктах выдачи, так и на складе Укртрансбезопасности.
Также будет отменена плата за бронирование разрешений. «Поскольку это предоставление административных услуг, остается только оплата админсбора, как и при предоставлении всех прочих услуг», — объяснили в ведомстве. С 19 июля бронирование разрешений на международные перевозки стало бесплатным.
Кроме того платформа откроет доступ к конкурсу по распределению книг ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) и к разрешениям на выполнение пассажирских перевозок. А также через систему введут учет разрешительных документов через штрих-коды и круглосуточное видеонаблюдение на пунктах выдачи разрешений.
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