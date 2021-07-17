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В Украине появится десяток новых профессий

В Украине появится десяток новых профессий

В Украине, как и во всем мире, к 2030 году появится как минимум десяток новых специальностей. Среди них: пилоты космических суден, дизайнеры мусора и менеджеры по этическим источникам.

Такие данные озвучены в исследовании Центра “Развитие корпоративной социальной ответственности” совместно с Career Hub.

Космический пилот

В будущем управление космическими аппаратами может стать такой же профессией, как и пилот пассажирского самолета.

Менеджер по этическим источникам

Специалист, который будет отвечать за то, чтобы все поставщики соответствовали этическим стандартам, а также следить за производством в собственной компании.

Компаньон для пожилых

Тот, кто будет помогать пожилым людям в повседневных делах и с прогулками и обладать такими чертами, как терпеливость, эмпатия и острые навыки наблюдения для мониторинга эмоциональных проблем.

Консультант по цифровой реабилитации

Это специалист, который владеет навыками психологии и IT. Его задачей станет сокращение количества времени, которое его клиенты проводят в сети и с гаджетами.

Менеджер по путешествиям в виртуальной реальности

Его задача – вместе с художниками и программистами формировать виртуальную реальность для путешествий. Такой специалист должен обладать навыками дизайна и программирования.

Производители частей тела

Технолог, который будет создавать настоящие части тела для спортсменов и солдат. Среди необходимых навыков: знания по медицине, инженерии и ИТ.

Кроме того, могут появится врачи, которые будут помогать увеличивать память, советники по цифровым валютам, а также дизайнеры мусора, которые будут создавать новые методы экологической переработки и утилизации.

По материалам Обозреватель
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