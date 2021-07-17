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С начала года стоимость жилья в пригородных новостройках выросла до 15%

С начала года стоимость жилья в пригородных новостройках выросла до 15%

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, в 2021 году стоимость жилья в пригородных новостройках, в зависимости от локации, площади, качества строительства возросла в среднем на 10−15%.

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, отметил, что наибольшие ценовые изменения произошли в сегментах новостроек классов комфорт+ и бизнес, находящихся в стадии возведения на расстоянии до 20 км от границ Киева. Так, по состоянию на начало июля стоимость м2 в таких объектах выросла до 15% и к концу года, по прогнозам застройщиков, стоимость таких объектов может вырасти еще на 7−10%.

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Почему выросли цены? «Рост цен в сегменте качественного загородного жилья связан с высокой инвестиционной привлекательностью. За весь цикл строительства (до 2 лет) стоимость такого жилья может вырасти в среднем на 40−50%», — сказал Юрий Пита.

Эксперт отметил, что жилье в пригороде Киева повышенного комфорта пользуется спросом у 45−50% процентов покупателей. Популярность квартир комфорт-класса и частных домов вместе с таунхаусами составляет соответственно 30% и 20%.

«Популярность частных усадеб или жилья в многоквартирных домах зависит от места расположения, удобства транспортного сообщения с Киевом, качества строительства, площади и тому подобное. Именно поэтому, учитывая эти критерии, рост цен неоднороден: от 5% до 10−12%», — рассказал он.

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Прогноз. По его словам, до конца года стоимость загородной недвижимости может вырасти в цене еще на 5−7%. Однако многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, в частности от уровня инфляции, налоговых нововведений, развития ипотеки и программ застройщиков по рассрочке.

«Люди и в дальнейшем охотно будут вкладывать средства в жилую недвижимость, в том числе и в пригороде Киева, как минимум, для сохранения имеющихся доходов. Однако следует понимать, что без экономического развития, без роста доходов граждан, есть большой риск, что цены уже в этом году могут достичь своего «потолка», что станет залогом относительной ценовой стабильности в первой половине 2022 года «, — подчеркнул Юрий Пита.

По материалам zagorodna.com
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