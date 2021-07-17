Android и iOS оказались одинаково популярными

Исследователи Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) рассказали, что Android и iOS набрали по 50% активаций новых смартфонов в США во втором квартале 2021 года.
Еще пять лет назад распределение было иным. На долю Android приходилось 70% купленных смартфонов, а на долю iPhone – 30%.
Доля Apple за последние годы резко выросла. Она достигла пикового значения в 50% во втором квартале 2020 года после запуска iPhone SE второго поколения. Мы видим, что цифры остаются стабильными.
Также аналитики выяснили, что пользователи Apple наиболее лояльны к бренду. 93% владельцев iPhone предпочли оставаться с Apple во втором квартале 2021 года. Среди пользователей Android доля таковых равна 88%.
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