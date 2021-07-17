Какие товары украинцы покупают онлайн и сколько на них тратят (исследование)

Украинцы все чаще регулярно покупают онлайн, однако расходы на покупки не увеличились.

Об этом говорится в исследовании OLX Доставка и CBR.

В начале 2021 года в Украине зафиксировали больше всего регулярных интернет-покупателей за последние годы – 42%. Для сравнения: например, в третьем квартале 2020-го их было 33%. Всего онлайн покупают примерно 11 млн украинцев.

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Портрет покупателя:

большинство потребителей живет в населенных пунктах до 100 тыс. жителей – это 56% людей;

среди всех покупателей онлайн – 55% женщин и 45% мужчин;

чаще всего это работающие люди с полным высшим образованием;

доход украинцев, покупающих в интернете, на 38% больше, чем у тех, кто выбирает оффлайн.

Что мешает онлайн-шопингу?* Среди барьеров для покупок онлайн на местных платформах украинцы называют необходимость примерки, отсутствие потребности в товаре и отсутствие уверенности в его качестве. Если же говорить о покупках в соцсетях, к этим причинам можно добавить еще и отсутствие доверия.

Что заказывают чаще всего:

электроника с ноября по апрель стала самой популярной среди покупателей. Продажи за полгода в этой категории выросли на 40%, а это 635 тыс. заказов;

одежда оказалась на втором месте по количеству сделок – 441 тыс. и прирост +43%;

произошел бум и на детские товары – рекордные +84% к продажам и почти 378 тыс. заказов;

также на 55% увеличилось количество операций по покупке товаров для отдыха, хобби и спорта.

Несмотря на это, расходы украинцев остались на том же уровне, что и с мая по октябрь 2020 года.

Средний чек почти не изменился. Выглядит он так:

электроника – 1 587 грн;

одежда – 671 грн;

детские товары – 552 грн;

хобби, отдых и спорт – 814 грн;

дом и сад – 754 грн;