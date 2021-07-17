Какие товары украинцы покупают онлайн и сколько на них тратят (исследование)

Украинцы все чаще регулярно покупают онлайн, однако расходы на покупки не увеличились.
Об этом говорится в исследовании OLX Доставка и CBR.
В начале 2021 года в Украине зафиксировали больше всего регулярных интернет-покупателей за последние годы – 42%. Для сравнения: например, в третьем квартале 2020-го их было 33%. Всего онлайн покупают примерно 11 млн украинцев.
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Портрет покупателя:
Что заказывают чаще всего:
Несмотря на это, расходы украинцев остались на том же уровне, что и с мая по октябрь 2020 года.
Средний чек почти не изменился. Выглядит он так:
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