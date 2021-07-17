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Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифа

Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифа

В Украине запустили солнечную электростанцию (СЭС), которая не использует «зеленый» тариф.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

«Горнорудная компания Ferrexpo установила пилотную СЭС мощностью 5 МВт на промышленной площадке Полтавского горно-обогатительного комбината. Особенность проекта — это отсутствие использования каких-либо дотаций или «зеленого «тарифа», — сообщают в агентстве.

Подчеркивается, что СЭС будет вырабатывать 6,5−7 млн ​​кВт-ч электроэнергии в год, которая будет использоваться предприятиями группы для собственных нужд. В проекте используются почти 10 тыс. солнечных батарей. Панели установлены на отвалах карьеров с целью рационального использования площадей.

По данным Госэнергоэффективности, Ferrexpo планирует в среднесрочной перспективе построить электростанцию ​​для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт.

Как сообщалось, инвесторы объектов ВИЭ, подписывая меморандум с правительством, согласились, что в Украине приостановят новое строительство солнечных электростанций, которые работают по «зеленому» тарифу. В свою очередь, предприятия ветроэнергетики хотят отказаться от «зеленого» тарифа после 2022 и перейти на рыночные условия продажи электроэнергии.

В 2020 году государство не смогло выполнить свои обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников и расплатиться за приобретенную у них энергию по «зеленому» тарифу. Объем такой задолженности в 2020 году составил 25 млрд грн.

По материалам УАИБ
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