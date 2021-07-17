Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифа

В Украине запустили солнечную электростанцию (СЭС), которая не использует «зеленый» тариф.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
«Горнорудная компания Ferrexpo установила пилотную СЭС мощностью 5 МВт на промышленной площадке Полтавского горно-обогатительного комбината. Особенность проекта — это отсутствие использования каких-либо дотаций или «зеленого «тарифа», — сообщают в агентстве.
Подчеркивается, что СЭС будет вырабатывать 6,5−7 млн кВт-ч электроэнергии в год, которая будет использоваться предприятиями группы для собственных нужд. В проекте используются почти 10 тыс. солнечных батарей. Панели установлены на отвалах карьеров с целью рационального использования площадей.
По данным Госэнергоэффективности, Ferrexpo планирует в среднесрочной перспективе построить электростанцию для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт.
Как сообщалось, инвесторы объектов ВИЭ, подписывая меморандум с правительством, согласились, что в Украине приостановят новое строительство солнечных электростанций, которые работают по «зеленому» тарифу. В свою очередь, предприятия ветроэнергетики хотят отказаться от «зеленого» тарифа после 2022 и перейти на рыночные условия продажи электроэнергии.
В 2020 году государство не смогло выполнить свои обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников и расплатиться за приобретенную у них энергию по «зеленому» тарифу. Объем такой задолженности в 2020 году составил 25 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это деньгиВчера, 20:03 - 2070 12
В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от экспертаВчера, 21:02 - 2170 7
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 47950 6
В Украине один официально работающий содержит двух неработающих — МинэкономикиОколо часа назад - 239 5
Сколько стоит принять горячую ванну в Украине (инфографика)5 ч. назад - 1324 3
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 47950 6
Зарплаты украинских тестировщиков летом 2021 (инфографика)Вчера, 16:03 - 3375
Сколько заработали крупнейшие МФО в 2020 году (исследование)Вчера, 14:02 - 2491
Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУ3 ч. назад - 2183
В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от экспертаВчера, 21:02 - 2170 7
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay4 ч. назад - 126
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 274
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 961
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 682 2
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 613 1