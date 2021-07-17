Оператор ГТС внедрил новую модель внутреннего контроля

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) завершил проект по внедрению целевой модели внутреннего контроля в рамках реформы корпоративного управления в соответствии с Руководящими Принципами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). В компании создана функция риск-менеджмента для предотвращения, своевременного выявления и эффективного управления рисками.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе компании.

Реформа корпоративного управления согласно принципам ОЭСР идет в крупнейших компаниях госсектора Украины последние несколько лет. В ОГТСУ реформа еще продолжается, но сейчас завершен один из ее важных этапов – создание эффективной системы внутреннего контроля, включая функцию управления рисками.

Новая система отвечает ведущим стандартам Концептуальных основ внутреннего контроля (2013 Internal Control – Integrated Framework) и Концептуальных основ управления рисками организаций (2017 Enterprise Risk Management – Integrated Framework) международной организации COSO.

Что это даст? Ключевая цель изменений – повышение прозрачности деятельности, устранение рисков, препятствующих реализации стратегических целей компании, внедрение современных международных стандартов в сфере корпоративного управления.

«Очень часто реформу корпоративного управления понимают только как создание наблюдательного совета. Но это фрагментарное понимание, потому что комплексная реформа корпоративного управления включает внедрение целого ряда механизмов, обеспечивающих прозрачность, эффективность и устойчивое развитие компании, и это, прежде всего, создание системы внутреннего контроля и управления рисками», – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Проект по совершенствованию системы внутреннего контроля был реализован при поддержке Всемирного банка с привлечением внешних консультантов (Ernst & Young). Он длился восемь месяцев.

Что уже сделано? За этот период рабочая группа проекта провела обзор нормативно-правовой базы, проанализировала систему корпоративного управления и внутреннего контроля, существующую модель внутреннего контроля и ключевых бизнес процессов компании. По результатам аудита была сформирована целевая модель корпоративного управления и внутреннего контроля, а также рекомендации по ее внедрению и повышению эффективности деятельности.