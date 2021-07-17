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Банки выдали доступной ипотеки почти на полмиллиарда гривен

Банки выдали доступной ипотеки почти на полмиллиарда гривен

По состоянию на 19 июля банки во исполнение госпрограммы «Доступная ипотека 7%» подписали 584 кредитных договора на сумму 496,4 млн грн, преимущественно — на вторичном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доля заключенных сделок на первичном рынке составляла 20,72%, на вторичном — 79,28%.

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В целом в банки поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% – вторичный.

Лидеры среди регионов. В программе задействованы 23 региона. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • г. Киев (34,1%);
  • Киевская обл. (29,8%);
  • Харьковская обл. (6,3%);
  • Львовская обл. (5,7%);
  • Ровенская обл. (4,1%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +5% – количества кредитов и +6% – суммы кредитов;
  • +4% – количества заявок и +4% – суммы заявок.

К госпрограмме сейчас присоединились 15 банков.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2021 года стоимость квартир на первичном рынке Киева достигла своего пика. средняя цена «квадрата» в прошлом месяце составляла 30 800 грн, в то время как минимальный ценник был на уровне 21 500 грн/кв. м.
  • Медианная цена предложения квартир на вторичке Киева осталась на уровне предыдущего месяца и составила $ 1295 за кв. м.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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