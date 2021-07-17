Банки выдали доступной ипотеки почти на полмиллиарда гривен

По состоянию на 19 июля банки во исполнение госпрограммы «Доступная ипотека 7%» подписали 584 кредитных договора на сумму 496,4 млн грн, преимущественно — на вторичном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доля заключенных сделок на первичном рынке составляла 20,72%, на вторичном — 79,28%.
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В целом в банки поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% – вторичный.
Лидеры среди регионов. В программе задействованы 23 региона. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
К госпрограмме сейчас присоединились 15 банков.
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