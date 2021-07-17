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Украинцев перевели на электронные трудовые: можно ли выйти на пенсию позже

Украинцев перевели на электронные трудовые: можно ли выйти на пенсию позже

После введения электронных трудовых книжек пенсии по возрасту назначают автоматически, без обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Поэтому обращаться в ПФУ придется уже тем, кто хочет продолжить работу по достижении пенсионного возраста.

То есть работать на пенсии можно, но для этого в большинстве случаев нужно подать заявление. Причем, если ваши данные уже попали в электронный реестр, сделать это нужно до «часа икс», напомнили в Фонде.

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Что об этом говорят в ПФУ? Гражданин имеет право самостоятельно выбрать, когда назначать пенсию по возрасту — сразу после достижения пенсионного возраста или отложить время ее назначения и таким образом повысить размер пенсии. Для отсрочки лицо должно сообщить в Пенсионный фонд о своем выборе до достижения пенсионного возраста… Если же человек не сообщил о своем выборе относительно времени назначения пенсии и в реестре застрахованных лиц имеется информация о страховом стаже, то пенсия назначается автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.

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Исключение — те, чьи данные еще не внесли в электронный реестр.

«Если человек продолжил работать или если бумажная трудовая книжка не предоставлялась для оцифровывания и в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста она также не предоставлена, то считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже», — добавили в Пенсионном фонде.

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Напомним, процесс оцифровки трудовых книжек будет осуществляться в течение пяти лет. За это время в электронный Реестр застрахованных лиц должны перенести все данные, даже старые.

По материалам Сегодня
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