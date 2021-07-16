Зарплаты украинских тестировщиков летом 2021 (инфографика)

Как и зарплаты разработчиков, зарплаты украинских тестировщиков заметно выросли за последние полгода.
Об этом свидетельствует исследование портала dou.ua летом 2021 года. В исследовании все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).
Медианная зарплата тестировщика за последние полгода увеличилось на $ 350 и составляет сейчас $ 1850. По темпам роста зарплаты тестировщиков опережают зарплаты других ІТ-специалистов — они повысились за полгода на 23%, в то время, как в целом в ІТ рост 18%.
В телеграм-канале Finance.ua мы пишем о зарплатах разных специалистов. Там же учим не платить лишнее. Не забудьте подписаться! 🤫
У кого з.п. росли больше всего? Увеличились зарплаты тестировщиков всех уровней, причем у опытных специалистов активнее, чем у начинающих. Так, медианная зарплата QA Manager выросла аж на $ 700 до $ 4200 (хотя количество этих специалистов невелико, поэтому к этим цифрам стоит относиться с осторожностью), Team/Tech Lead на $ 300 до $ 3300, Senior — на $ 200 до $ 3000, уровня Middle — на $ 160 до $ 1660, Junior — на $ 90 до $ 690, Intern/Trainee — на $ 15 до $ 350. Благодаря этому зарплаты тестировщиков сейчас превысили пиковые значения, которые были зафиксированы в декабре 2019 года, перед началом пандемии.
В то же время 30% тестировщиков с самыми низкими зарплатами получают менее $ 1150, а 30% с самыми высокими — более $ 2500. 20% QA получают более $ 3000, что является сейчас медианной зарплатой разработчиков.
Зарплаты в городах Украины. Киев лидирует по медианным зарплатам QA-специалистов: в июне 2021 года она составляла $ 2300. Далее следуют крупнейшие города: Харьков ($ 1800), Днепр и Одесса (по $ 1700). Львов, который по зарплатам разработчиков находится на втором месте после Киева, за зарплатами тестировщиков оказался лишь на 5-м месте ($ 1600).
Зарплаты специалистов из Manual QA выросли заметно меньше: с $ 1200 до $ 1300.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия6 ч. назад - 11123 17
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов8 ч. назад - 6769 7
Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электронными9 ч. назад - 1102 7
Peugeot с 2025 года прекратит выпускать автомобили с ДВС15 ч. назад - 616 4
Что делать, если работодатель готовится вас уволить: советы экспертовВчера, 09:35 - 1847 4
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия6 ч. назад - 11123 17
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов8 ч. назад - 6769 7
Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналки7 ч. назад - 4086
НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)Вчера, 21:17 - 2714
Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ5 ч. назад - 2697
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в ГерманииПозавчера, 11:30 - 184
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 753
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 572
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 566 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1895 1