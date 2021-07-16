Зарплаты украинских тестировщиков летом 2021 (инфографика)

Как и зарплаты разработчиков, зарплаты украинских тестировщиков заметно выросли за последние полгода.

Об этом свидетельствует исследование портала dou.ua летом 2021 года. В исследовании все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианная зарплата тестировщика за последние полгода увеличилось на $ 350 и составляет сейчас $ 1850. По темпам роста зарплаты тестировщиков опережают зарплаты других ІТ-специалистов — они повысились за полгода на 23%, в то время, как в целом в ІТ рост 18%.

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У кого з.п. росли больше всего? Увеличились зарплаты тестировщиков всех уровней, причем у опытных специалистов активнее, чем у начинающих. Так, медианная зарплата QA Manager выросла аж на $ 700 до $ 4200 (хотя количество этих специалистов невелико, поэтому к этим цифрам стоит относиться с осторожностью), Team/Tech Lead на $ 300 до $ 3300, Senior — на $ 200 до $ 3000, уровня Middle — на $ 160 до $ 1660, Junior — на $ 90 до $ 690, Intern/Trainee — на $ 15 до $ 350. Благодаря этому зарплаты тестировщиков сейчас превысили пиковые значения, которые были зафиксированы в декабре 2019 года, перед началом пандемии.

В то же время 30% тестировщиков с самыми низкими зарплатами получают менее $ 1150, а 30% с самыми высокими — более $ 2500. 20% QA получают более $ 3000, что является сейчас медианной зарплатой разработчиков.

Зарплаты в городах Украины. Киев лидирует по медианным зарплатам QA-специалистов: в июне 2021 года она составляла $ 2300. Далее следуют крупнейшие города: Харьков ($ 1800), Днепр и Одесса (по $ 1700). Львов, который по зарплатам разработчиков находится на втором месте после Киева, за зарплатами тестировщиков оказался лишь на 5-м месте ($ 1600).

По специализации.* Наибольший рост зарплат видим у специалистов из General QA: +$ 424 до $ 2450, а также в Automation QA: +$ 235 до $ 2735. Как правило, это тестировщики с опытом работы от трех лет.

Зарплаты специалистов из Manual QA выросли заметно меньше: с $ 1200 до $ 1300.

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