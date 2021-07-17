В Danske Bank спрогнозировали курс евро до лета 2022

Заявление главы Федрезерва США ослабило опасения участников рынка относительно возможного ужесточения монетарной политики.

По мнению аналитиков ING, в ближайшие месяцы доллару вряд ли удастся продолжить положительную динамику, так как нынешнее ослабление аппетита инвесторов к риску выглядит чрезмерным.

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Эксперты Danske Bank, в свою очередь, прогнозируют ослабление пары EUR/USD во втором полугодии на фоне ужесточения глобальных условий ликвидности и быстрого восстановления рынка труда в США. Они ожидают, что через 3 месяца евро к доллару просядет до отметки 1,17, через полгода – до 1,16, и через год – до 1,15 EUR/USD.

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