Какие доплаты выплачиваются свыше размера минимальной зарплаты

Согласно законодательству, заработная плата — это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу.

Об этом напомнили в Управлении Гоструда в Кировоградской области.

Размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы. То есть, если работником выполнена месячная норма труда, ему должны начислить заработную плату не ниже размера минимальной заработной платы.

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Также Закон «Об оплате труда» определяет исчерпывающий *перечень выплат, которые не учитываются при исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера. В частности, речь идет о доплатах:

за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья;

за работу в ночное и сверхурочное время;

за разъездной характер работ;

премии к праздничным и юбилейным датам.

Что это означает: следовательно, в случае, когда работнику установлены доплаты за работу в тяжелых и вредных и особо тяжелых и особо вредных условиях труда, которые выплачиваются по результатам аттестации рабочих мест; доплата за использование дезинфицирующих средств и уборку туалетов, то они должны выплачиваться сверх размера минимальной заработной платы (6 000 гривен).

Все остальные составляющие заработной платы, которые не перечислены в части второй статьи 3-1 закона, должны учитываться в минимальной заработной плате.

Также в ведомстве отметили, что повышение должностных окладов работников за работу в определенных типах заведений, подразделениях и должностях, работа в которых дает право на повышение должностных окладов на 15% в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, включаются в выплаты, которые должны учитываться в заработной плате при обеспечении ее минимального размера.

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