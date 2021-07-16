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Сколько заработали крупнейшие МФО в 2020 году (исследование)

Сколько заработали крупнейшие МФО в 2020 году (исследование)

В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла на 2,7 млрд грн против 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы по проверке контрагентов YouControl.

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Если в 2019 году выручка только двух компаний была более миллиарда гривен, то по итогам 2020 года эту отметку пересекли сразу пять МФО. В частности:

  • Moneyveo (в 2019 году — 2986 млн грн, а в 2020 году — 3166 млн грн);
  • MyCredit (1306 млн грн, 1645 млн грн);
  • Miloan (701 млн грн, 1538 млн грн);
  • CreditKasa (794 млн грн, 1389 млн грн);
  • CreditPlus (748 млн грн, 1360 млн грн).

В целом на первую пятерку крупнейших микрофинансовых организаций в 2020 году пришлось 9,1 млрд грн выручки, а годом ранее — 6,5 млрд грн.

В список крупнейших МФО не входит «Швидко Гроші» (юридическое название ООО «Споживчий центр»). К сожалению, раскрытие финансовых результатов этой организацией не позволяет однозначно оценить объем выручки.

Согласно данным YouControl и Нацкомфинуслуг, по состоянию на 1 января 2020 года в графе «Чистый доход от реализации продукции» по МФО «Швидко Гроші» числится 0 (ноль). Зато эта МФО свои доходы записала в графу «Прочие операционные доходы» — 414 млн грн и «Прочие финансовые доходы» — 1345 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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