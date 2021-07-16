Сколько заработали крупнейшие МФО в 2020 году (исследование)

В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла на 2,7 млрд грн против 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные аналитической системы по проверке контрагентов YouControl.
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Если в 2019 году выручка только двух компаний была более миллиарда гривен, то по итогам 2020 года эту отметку пересекли сразу пять МФО. В частности:
В целом на первую пятерку крупнейших микрофинансовых организаций в 2020 году пришлось 9,1 млрд грн выручки, а годом ранее — 6,5 млрд грн.
В список крупнейших МФО не входит «Швидко Гроші» (юридическое название ООО «Споживчий центр»). К сожалению, раскрытие финансовых результатов этой организацией не позволяет однозначно оценить объем выручки.
Согласно данным YouControl и Нацкомфинуслуг, по состоянию на 1 января 2020 года в графе «Чистый доход от реализации продукции» по МФО «Швидко Гроші» числится 0 (ноль). Зато эта МФО свои доходы записала в графу «Прочие операционные доходы» — 414 млн грн и «Прочие финансовые доходы» — 1345 млн грн.
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