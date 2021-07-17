Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысяч

В прошлом месяце украинцы купили 6 тысяч новых кроссоверов и внедорожников, что при общем объеме торгов новыми авто 9,2 тыс. составляет 65,5%.

Об этом пишет auto.ria.

Меньше, чем в периоды нынешней запоздалой зимы, однако значительно больше, чем на вторичном рынке, где доля «джипов» составляет почти 20%.

В пятерку марок, чьи кроссоверы продавались лучше всего, попали:

Toyota (817 шт.),

KIA (618 шт.),

Renault (413 шт.),

Skoda (401 шт.),

Nissan (382 первые регистрации легковушек класса SUV ).

Эти числа определены из открытых данных ГСЦ МВД и не включают автомобили специального назначения.

Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине.