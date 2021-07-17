Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысяч

В прошлом месяце украинцы купили 6 тысяч новых кроссоверов и внедорожников, что при общем объеме торгов новыми авто 9,2 тыс. составляет 65,5%.
Об этом пишет auto.ria.
Меньше, чем в периоды нынешней запоздалой зимы, однако значительно больше, чем на вторичном рынке, где доля «джипов» составляет почти 20%.
В пятерку марок, чьи кроссоверы продавались лучше всего, попали:
Эти числа определены из открытых данных ГСЦ МВД и не включают автомобили специального назначения.
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Высокооплачиваемые вакансии июля10 ч. назад - 532 3
Сколько электроэнергии потребляет биткоин15 ч. назад - 1551 3
Средняя официальная зарплата в Украине возрастет до 14 тыс. гривен к концу 2021, — прогнозВчера, 14:02 - 899 3
Инфляция в мире бьет рекорды: причины13 ч. назад - 1895 2
71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю6 ч. назад - 975 1
Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещанияВчера, 20:39 - 22329 1
Как проверить, не внесены ли вы в реестр должников3 ч. назад - 5628
Инфляция в мире бьет рекорды: причины13 ч. назад - 1895 2
В Украине появится десяток новых профессий8 ч. назад - 1668 1
Сколько электроэнергии потребляет биткоин15 ч. назад - 1551 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 710 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 817 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 503
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1575
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 1034 3