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Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысяч

Самые популярные кроссоверы в Украине стоят от $15 тысяч

В прошлом месяце украинцы купили 6 тысяч новых кроссоверов и внедорожников, что при общем объеме торгов новыми авто 9,2 тыс. составляет 65,5%.

Об этом пишет auto.ria.

Меньше, чем в периоды нынешней запоздалой зимы, однако значительно больше, чем на вторичном рынке, где доля «джипов» составляет почти 20%.

В пятерку марок, чьи кроссоверы продавались лучше всего, попали:

  • Toyota (817 шт.),
  • KIA (618 шт.),
  • Renault (413 шт.),
  • Skoda (401 шт.),
  • Nissan (382 первые регистрации легковушек класса SUV).

Эти числа определены из открытых данных ГСЦ МВД и не включают автомобили специального назначения.

Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине.

По материалам Finance.UA
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