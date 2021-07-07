Укрпочте разрешили повысить тарифы, но не на столько, как хотели в компании

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации приняла решение, которое предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Такое решение было принято после того, как в мае текущего года АО Укрпочта обратилось к регулятору с просьбой повысить тариф в два этапа:

на первом этапе: от даты вступления в силу решения НКРСИ до 30 ноября 2021 года повысить предельный тариф в среднем 28,8% (по Украине – на 23,0%, в иностранные государства – на 39,2%);

на втором этапе: с 1 декабря 2021 года в среднем на 9,3%.

Почему повышают цены? В Укрпочте аргументировали необходимость повышения тем, что действующие тарифы не учитывают заложенные в тариф рентабельность и фактические финансово-экономические показатели деятельности Укрпочты. Также они учитывали изменения макропоказателей в соответствии с экономическим прогнозом на 2021-2023 годы и 2022-2024 годы.

В первом случае экономические показатели изменения тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляют 15%, во втором ожидаемое увеличение тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляет 19%.

С учетом этих и ряда других показателей в НКРСИ рассчитали новые тарифы, которые предусматривают повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.