Укрпочте разрешили повысить тарифы, но не на столько, как хотели в компании

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации приняла решение, которое предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Кстати, о финансовых новшествах и инициативах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Такое решение было принято после того, как в мае текущего года АО Укрпочта обратилось к регулятору с просьбой повысить тариф в два этапа:
Почему повышают цены? В Укрпочте аргументировали необходимость повышения тем, что действующие тарифы не учитывают заложенные в тариф рентабельность и фактические финансово-экономические показатели деятельности Укрпочты. Также они учитывали изменения макропоказателей в соответствии с экономическим прогнозом на 2021-2023 годы и 2022-2024 годы.
В первом случае экономические показатели изменения тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляют 15%, во втором ожидаемое увеличение тарифов на универсальные услуги почтовой связи на 2021 год составляет 19%.
С учетом этих и ряда других показателей в НКРСИ рассчитали новые тарифы, которые предусматривают повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Работающим американцам начали выдавать по $300 на ребенка в месяц5 ч. назад - 350 12
Майнинг-ферма, которую «обезвредила» СБУ, оказалась IT-компанией – СМИ5 ч. назад - 941 9
Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили, — эксперт6 ч. назад - 410 8
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать12 ч. назад - 3883 4
Бума по купле-продаже земли не произошло - участник рынкаВчера, 21:34 - 1280 4
Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать12 ч. назад - 3883 4
Bitcoin зашел на новый виток обвала10 ч. назад - 2857 2
Для украинцев открылись еще два туристических направления7 ч. назад - 2285
Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — Forbes11 ч. назад - 2026 3
Показали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с квадрокамерой и перископным модулем (фото)Вчера, 23:02 - 2007
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу10 ч. назад - 259
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 324
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 462 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1640 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1879 5