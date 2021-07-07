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Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии

Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии

По программе поддержки микро-, малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 июля банки выдали 1795 кредитов на сумму 4,27 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе.

Об этом сообщают в Министерстве финансов.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 2,10 млрд грн. Это около 51% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,930 млрд грн).

В то же время в июне предоставлено 229 кредитов на сумму 1,7 млрд грн с обязательством по долгу в 472 млн грн.

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Больше всего кредитов выдал «Приватбанк» — 944 кредита на общую сумму 853 млн грн, что составляет почти 100% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году.

Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является «Ощадбанк» — 606 кредитов на общую сумму 1,764 млрд грн.

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где выдано 113 кредитов на 371 млн грн. В Львовской и Киевской областях, которые входят в тройку крупнейших, этот показатель составляет 126 кредитов (310 млн грн) и 103 кредита (290 млн грн) соответственно.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (632), сельского хозяйства (516) и перерабатывающей промышленности (257).

По материалам Економічна Правда
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