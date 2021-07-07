АМКУ оштрафовал на 2,6 млн грн столичного организатора парковок

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) 15 июля признала коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.
За злоупотребление монопольным положением компания получила 2,6 млн грн штрафа.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
По данным регулятора, предприятие является единственным оператором по парковке автомобилей, взысканию парковочного сбора и изготовлению абонементных парковочных талонов в Киеве.
Во время проведения электронных аукционов на «ProZorro.Продажи» по передаче прав на размещение парковок в столице монополист вымогал у победителей торгов уплаты разового сбора. Это было необходимо якобы для заключения договора о передаче в эксплуатацию парковок и служило обеспечительным платежом. За отказ предусматривался штраф.
Поэтому по результатам рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что «Киевтранспарксервис» является нарушителем антиконкурентного законодательства.
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