Оформление из дома и хруст наличных: подборки с кредитками на все случаи жизни

Сегодня редко можно встретить человека, у которого не было бы кредитной карты. И правда, ведь это очень удобный и доступный инструмент для того, чтобы безопасно занять немного денег до зарплаты. Настраиваете кредитный лимит и вуаля — покупка, на которую не хватало денег, уже совсем близко.
Более того, нынче банки, чтобы привлечь клиентов, добавляют в свои кредитки множество различных «плюшек» — от более выгодных условий по кредиту до всяческих наград за ваши покупки.
Finance.ua постоянно анализирует рынок кредитных карт и для вашего удобства выпускает специальные подборки. В них мы рассказываем, какие кредитки лучше в том или ином сегменте. Вот наглядный пример нескольких.
Карантин обострил ситуации, когда совсем не хочется иметь дело с наличными и как-то пересекаться с незнакомыми людьми. И если нет желаний ехать в банк за новой кредиткой — не проблема, мы же живем в 21 веке! Есть много банков, которые готовы предложить вам классные кредитные карты и при этом не стоять в длинных очередях в отделении.
Доставить кредитку курьером на дом? Easy! Хотите карточку с кредитным лимитом в телефоне? Еще лучше!
Спойлер: в этой подборке спрятана карта, по которой без справки о доходах можно получить кредитный лимит до 50 тыс. гривен.
Покупать онлайн можно с любой кредиткой, но как насчет приятных бонусов в виде кешбэка? Мы нашли для вас пять карточек, которые приносят дополнительный доход при покупках в сети.
Кстати, мы даже выбрали карточку-must have для всех любителей покупать в интернете: она дает одно из самых щедрых предложений на рынке — вам вернут 5% за все онлайн-покупки за счет кредитных средств.
Эта подборка карт для тех, кто любит похрустеть купюрами. Ведь несмотря на весь диджитал, оплатить телефоном или даже картой можно не везде — на продуктовых рынках, во многих мелких магазинах, парикмахерских и других точках все еще активно «ходят» наличные. Поэтому мы сделали подборку карт, с которых удобно снимать наличные деньги.
В период отпусков особенно рекомендуем присмотреться к этому рейтингу тем, кто частенько пользуется наличкой за рубежом.
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