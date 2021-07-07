Как узнать свой трудовой стаж — ответ Лазебной

В эфире телеканала Украина24 Марина Лазебная рассказала, что делать, если неверно посчитали пенсионные выплаты, и к кому можно обратиться с этой проблемой.

Министр ответила, что с такими обращениями работает Пенсионный фонд Украины и его горячая линия.

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Также Лазебная призвала всех, кто еще не вышел на пенсию, следить за своим трудовым стажем: «Я постоянно это пропагандирую и сама этим пользуюсь: есть официальный портал Пенсионного фонда Украины, человек может создать себе там кабинет и сразу он увидит весь свой приобретенный стаж и какая его ожидает пенсия. Тогда человек может задуматься, посмотреть, какой стаж учтен, не пропущено ли что-то, не забыл ли работодатель передать данные».

На портале электронных услуг ПФУ можно вносить ведомости о трудовой деятельности, а также воспользоваться пенсионным калькулятором.

Лазебная упомянула, что в 2028 году, согласно реформе 2007 года, каждому необходимо 35 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.

Актуальный вопрос — как обеспечить тех, у кого недостаточное количество стажа.

«Мы обратились к Международной организации труда, чтобы они рассказали, как решают проблему нехватки стажа в мире, — говорит Марина Лазебная. — Я уверена, что любое правительство, которое к 2028 году подойдет и увидит, что 40% граждан не будут иметь права на пенсию, будет вынуждено решать вопрос, что этим людям гарантировать или предложить».