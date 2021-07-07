Как узнать свой трудовой стаж — ответ Лазебной

В эфире телеканала Украина24 Марина Лазебная рассказала, что делать, если неверно посчитали пенсионные выплаты, и к кому можно обратиться с этой проблемой.
Министр ответила, что с такими обращениями работает Пенсионный фонд Украины и его горячая линия.
Читайте также: Средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны — ПФУ
Также Лазебная призвала всех, кто еще не вышел на пенсию, следить за своим трудовым стажем: «Я постоянно это пропагандирую и сама этим пользуюсь: есть официальный портал Пенсионного фонда Украины, человек может создать себе там кабинет и сразу он увидит весь свой приобретенный стаж и какая его ожидает пенсия. Тогда человек может задуматься, посмотреть, какой стаж учтен, не пропущено ли что-то, не забыл ли работодатель передать данные».
На портале электронных услуг ПФУ можно вносить ведомости о трудовой деятельности, а также воспользоваться пенсионным калькулятором.
Лазебная упомянула, что в 2028 году, согласно реформе 2007 года, каждому необходимо 35 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.
Актуальный вопрос — как обеспечить тех, у кого недостаточное количество стажа.
«Мы обратились к Международной организации труда, чтобы они рассказали, как решают проблему нехватки стажа в мире, — говорит Марина Лазебная. — Я уверена, что любое правительство, которое к 2028 году подойдет и увидит, что 40% граждан не будут иметь права на пенсию, будет вынуждено решать вопрос, что этим людям гарантировать или предложить».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью10 ч. назад - 1138 16
«Большая стройка» Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих местВчера, 19:40 - 624 7
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн13 ч. назад - 15848 4
Владельца электросамоката наказали на 127 тыс. грн за наезд на пешехода9 ч. назад - 509 3
В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергии4 ч. назад - 285 2
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн13 ч. назад - 15848 4
Польша изменила правила въезда12 ч. назад - 2435
Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам8 ч. назад - 1499 1
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью10 ч. назад - 1138 16
Ученые назвали три признака токсичного места работы15 ч. назад - 822
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии8 ч. назад - 50
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосуВчера, 10:35 - 420
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Позавчера, 12:55 - 383
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 493 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1691 1