Средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны — ПФУ

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров. Это на 84 706 человек меньше, чем на 1 апреля (более 11 млн).
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Средний размер пенсии на 1 июля составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на -54,13 или на 1,45% (на 1 апреля 2021 года средний размер пенсий составлял 3 724,65 гривен).
Какие пенсии получают в Украине:
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, кому повысят пенсии с 2022 года. В Украине с 1 января следующего года вырастут пенсии в среднем на 40% у более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
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