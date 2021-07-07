Средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны — ПФУ

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров. Это на 84 706 человек меньше, чем на 1 апреля (более 11 млн).

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Средний размер пенсии на 1 июля составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на -54,13 или на 1,45% (на 1 апреля 2021 года средний размер пенсий составлял 3 724,65 гривен).

Какие пенсии получают в Украине:

более 10000 грн – 3,9% пенсионеров (средняя пенсия в этой категории – 14 026 грн);

от 5001 до 10000 грн – 13,5% получателей выплат (средняя – 6740 грн)

от 4001 до 5000 грн – 9,3% получателей (средняя – 4450 грн)

от 3001 до 4000 грн – 19,4% пенсионеров (средняя – 3441 грн)

от 2001 до 3000 грн – 38,3% (средняя – 2478 грн)

до 2000 грн – 15,6% пенсионеров (средняя – 1840 грн).

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, кому повысят пенсии с 2022 года. В Украине с 1 января следующего года вырастут пенсии в среднем на 40% у более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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