0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

В НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топлива

В НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топлива

Нелегальные мини-НПЗ, «серые» АЗС и налоговые «скрутки» ежегодно крадут из бюджета Украины около 15−20 млрд грн.

Об этом стало известно из интервью президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой для портала mind.

По словам Нели Приваловой, за 2020 год объем производства мини-НПЗ составил около 300 тыс. тонн «бодяги», изготовленной с использованием безакцизных растворителей, с которой не уплачен акциз в бюджет.

Потери же бюджета Украины в виде акциза и НДС достигли почти 4 млрд грн в год.

Читайте также: Рада приняла закон для удешевления электромобилей

Кроме того, в 2020 году разрослась еще одна проблема — 40% рынка участвует в «скрутках» с использованием АЗС.

В настоящий момент это самое большое «серое пятно» в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты. Потери бюджета от таких схем составляют порядка 15−20 млрд грн в год.

Суть схемы «скруток» на АЗС. Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя, т. е. выдают левый чек. Фактически, топливо продано за наличные деньги человеку, который приехал на заправку, а по документам эти объемы топлива ушли промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности.

Также в Нефтегазовой Ассоциации отметили, что часть «черных» АЗС мимикрировали под легальные станции. Эти объекты, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же «подзаборными бочками».

Эти станции условно называют «серыми» точками. По данным НАУ, на сегодня в Украине остается порядка 600−800 таких объектов.

Президент НАУ также отметила, что все вышеперечисленные махинации позволяют недобросовестным участникам рынка иметь неконкурентное ценовое преимущество перед «белыми» участниками и зарабатывать больше, чем те, кто придерживается стандартов качества и платит налоги.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.