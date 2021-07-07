В НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топлива

Нелегальные мини-НПЗ, «серые» АЗС и налоговые «скрутки» ежегодно крадут из бюджета Украины около 15−20 млрд грн.

Об этом стало известно из интервью президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой для портала mind.

По словам Нели Приваловой, за 2020 год объем производства мини-НПЗ составил около 300 тыс. тонн «бодяги», изготовленной с использованием безакцизных растворителей, с которой не уплачен акциз в бюджет.

Потери же бюджета Украины в виде акциза и НДС достигли почти 4 млрд грн в год.

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Кроме того, в 2020 году разрослась еще одна проблема — 40% рынка участвует в «скрутках» с использованием АЗС.

В настоящий момент это самое большое «серое пятно» в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты. Потери бюджета от таких схем составляют порядка 15−20 млрд грн в год.

Суть схемы «скруток» на АЗС. Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя, т. е. выдают левый чек. Фактически, топливо продано за наличные деньги человеку, который приехал на заправку, а по документам эти объемы топлива ушли промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности.

Также в Нефтегазовой Ассоциации отметили, что часть «черных» АЗС мимикрировали под легальные станции. Эти объекты, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же «подзаборными бочками».

Эти станции условно называют «серыми» точками. По данным НАУ, на сегодня в Украине остается порядка 600−800 таких объектов.

Президент НАУ также отметила, что все вышеперечисленные махинации позволяют недобросовестным участникам рынка иметь неконкурентное ценовое преимущество перед «белыми» участниками и зарабатывать больше, чем те, кто придерживается стандартов качества и платит налоги.