В НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топлива

Нелегальные мини-НПЗ, «серые» АЗС и налоговые «скрутки» ежегодно крадут из бюджета Украины около 15−20 млрд грн.
Об этом стало известно из интервью президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой для портала mind.
По словам Нели Приваловой, за 2020 год объем производства мини-НПЗ составил около 300 тыс. тонн «бодяги», изготовленной с использованием безакцизных растворителей, с которой не уплачен акциз в бюджет.
Потери же бюджета Украины в виде акциза и НДС достигли почти 4 млрд грн в год.
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Кроме того, в 2020 году разрослась еще одна проблема — 40% рынка участвует в «скрутках» с использованием АЗС.
В настоящий момент это самое большое «серое пятно» в части схем продаж и недополучения средств в бюджеты. Потери бюджета от таких схем составляют порядка 15−20 млрд грн в год.
Суть схемы «скруток» на АЗС. Человек приезжает на АЗС заправить машину. Отдает кассиру наличные деньги, но через кассовый аппарат эту операцию либо вообще не проводят, либо проводят с подмененными данными покупателя,
Также в Нефтегазовой Ассоциации отметили, что часть «черных» АЗС мимикрировали под легальные станции. Эти объекты, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же «подзаборными бочками».
Эти станции условно называют «серыми» точками. По данным НАУ, на сегодня в Украине остается порядка 600−800 таких объектов.
Президент НАУ также отметила, что все вышеперечисленные махинации позволяют недобросовестным участникам рынка иметь неконкурентное ценовое преимущество перед «белыми» участниками и зарабатывать больше, чем те, кто придерживается стандартов качества и платит налоги.
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