Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос на своем корабле (видео)

Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, разыграет два билета на полет в космос на борту своего космического лайнера VSS Unity.
Об этом сообщает Space.
Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Virgin Galactic объявила о партнерстве с благотворительной платформой сбора средств Omaze после своего первого туристического космического полета 11 июля.
Читайте также: Ричард Брэнсон купил долю в первом фонде для инвестиций в космос
Организации проведут розыгрыш двух билетов (однако победитель будет один) на полет на борту VSS Unity, где уже успел полетать и сам основатель компании Брэнсон. Он записал в соцсетях видео, где призвал всех желающих участвовать в розыгрыше.
Для участия в конкурсе нужно будет зарегистрироваться на платформе Omaze до 31 августа. Сам розыгрыш завершится уже 1 сентября.
Для всех желающих будет доступна одна бесплатная попытка проверить свою удачу. За другие попытки надо будет заплатить: от 10 долларов до 100 долларов за разное количество попыток. Собранные деньги планируют направить на благотворительность.
Несмотря на то, что конкурс открыт для всех, как отметили на сайте Omaze, для участников из большинства стран мира участие будет ограничено из-за особенности законодательства в отношении лотерей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основу4 ч. назад - 305 10
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1963 10
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет8 ч. назад - 988 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездом7 ч. назад - 882 4
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евро7 ч. назад - 2345 3
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евро7 ч. назад - 2345 3
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)10 ч. назад - 1964 3
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1963 10
Межбанк: очередная революция на валютном рынкеВчера, 18:20 - 1409
Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)6 ч. назад - 1027
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)6 ч. назад - 137
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 422 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1482 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1837 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 897 1