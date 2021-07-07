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Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос на своем корабле (видео)

Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос на своем корабле (видео)

Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, разыграет два билета на полет в космос на борту своего космического лайнера VSS Unity.

Об этом сообщает Space.

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Virgin Galactic объявила о партнерстве с благотворительной платформой сбора средств Omaze после своего первого туристического космического полета 11 июля.

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Организации проведут розыгрыш двух билетов (однако победитель будет один) на полет на борту VSS Unity, где уже успел полетать и сам основатель компании Брэнсон. Он записал в соцсетях видео, где призвал всех желающих участвовать в розыгрыше.

Для участия в конкурсе нужно будет зарегистрироваться на платформе Omaze до 31 августа. Сам розыгрыш завершится уже 1 сентября.

Для всех желающих будет доступна одна бесплатная попытка проверить свою удачу. За другие попытки надо будет заплатить: от 10 долларов до 100 долларов за разное количество попыток. Собранные деньги планируют направить на благотворительность.

Несмотря на то, что конкурс открыт для всех, как отметили на сайте Omaze, для участников из большинства стран мира участие будет ограничено из-за особенности законодательства в отношении лотерей.

По материалам hromadske.tv
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