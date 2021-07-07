НБУ поддержит банки в случае возникновения новых витков кризиса

Национальный банк Украины выразил готовность поддержать банки в случае возникновения новых витков кризиса из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Все будет зависеть от динамики COVID-2019. Мы будем мониторить и, в случае возникновения новых витков кризиса и при необходимости, поддержим банки. То есть, если мы будем видеть перспективу введения нового локдауна, то будем обсуждать целесообразность принятия экстренных мер», — сказал он.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что экономический шок в 2020 году не повторится, ситуация будет стабильной и НБУ продолжит сворачивание антикризисных мер.
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«Долгосрочное рефинансирование и процентный своп вводились весной прошлого года как один из важных инструментов поддержки экономики и банков во время кризиса. Мы считаем, что они выполнили свою роль и поддержали банковскую систему и кредитование и усилили эффект других стимулирующих мер Национального банка.
Антикризисные инструменты дали банкам понимание, что они могут рассчитывать на нас в кризисное время для поддержания ликвидности. Это также дало положительный сигнал их клиентам», — заявил Гелетий.
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