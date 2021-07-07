Украина шла к среднесрочному бюджетному планированию последние 10 лет, - Марченко

Украина шла к среднесрочному бюджетному планированию с 2011 года.
Об этом написал министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.
«Мы переходим на среднесрочное бюджетное планирование. К этому мы шли с 2011 года. Сегодня впервые представил в Верховной Раде бюджетную декларацию на три года. Это — историческое событие, ради которого совместно работали правительство и народные депутаты. В следующие 3 года будут обеспечены финансовым ресурсом инициативы Президента, парламента и правительства», — написал Марченко.
По его словам, в основу Бюджетной декларации заложены макропоказатели на 2022−2024 годы, одобренные правительством. В частности, предполагается рост ВВП к 2024 году на уровне 5%. Дефицит бюджета снизится до 2,7%. «Цели государственной политики согласованы с финансовым ресурсом. Установлены индикаторы, способствующие эффективному использованию бюджетных средств. Зафиксированы основные бюджетные правила», — добавил министр.
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Он отметил, что в рамках Бюджетной декларации правительством были даны предложения по внесению изменений в налоговое законодательство, которые позволят поставить точку в многолетних схемах минимизации налоговых обязательств.
«Бюджетная декларация — основа для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов. Украина присоединилась к прогрессивным странам мира, в которых управление государственными финансами основывается на открытости, прогнозируемости и эффективности», — акцентировал Марченко.
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