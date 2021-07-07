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НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений (таблица)

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений (таблица)

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. С начал года их число сократилось на 239 (на 3,4%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество не изменилось за последние три месяца.

Пятерка банков с самым большим количеством отделений:

  • больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и ПриватБанке (1574). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть;
  • далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396);
  • после него – государственный Укргазбанк (269);
  • замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (260).

По материалам Finance.UA
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