НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений (таблица)

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. С начал года их число сократилось на 239 (на 3,4%).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество не изменилось за последние три месяца.
Пятерка банков с самым большим количеством отделений:
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