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Выросли цены на сигареты и алкоголь

Выросли цены на сигареты и алкоголь

За год в Украине подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты отечественного производства.

Произведенное в Украине пиво с июня 2020 года по июнь 2021-го выросло в цене в среднем на 5,7%. Сейчас 0,5 л стоит 18,59 грн.

Водка подорожала на 1,3%. Цена выросла до 93,31 грн за 0,5 л. Вина столовые прибавили в цене 3,2%, их стоимость достигла 69,24 грн за 0,75 л, сообщает Госстат.

Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 грн за пачку (20 шт.). Это на 19,5% дороже, чем в прошлом году.

Без фильтра стоят 42,87 грн за пачку. Это больше на 20,3%.

В то же время цены на продукты в июне по сравнению с маем этого года увеличились на 0,2%. По сравнению с июнем прошлого года – на 9,5%.

По материалам Укринформ
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