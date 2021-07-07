Выросли цены на сигареты и алкоголь

За год в Украине подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты отечественного производства.
Произведенное в Украине пиво с июня 2020 года по июнь 2021-го выросло в цене в среднем на 5,7%. Сейчас 0,5 л стоит 18,59 грн.
Водка подорожала на 1,3%. Цена выросла до 93,31 грн за 0,5 л. Вина столовые прибавили в цене 3,2%, их стоимость достигла 69,24 грн за 0,75 л, сообщает Госстат.
Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 грн за пачку (20 шт.). Это на 19,5% дороже, чем в прошлом году.
Без фильтра стоят 42,87 грн за пачку. Это больше на 20,3%.
В то же время цены на продукты в июне по сравнению с маем этого года увеличились на 0,2%. По сравнению с июнем прошлого года – на 9,5%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Большая стройка» Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих местВчера, 19:40 - 574 8
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью8 ч. назад - 980 6
Владельца электросамоката наказали на 127 тыс. грн за наезд на пешехода7 ч. назад - 443 2
В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергии3 ч. назад - 211 2
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн11 ч. назад - 12205 2
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн11 ч. назад - 12205 2
Польша изменила правила въезда10 ч. назад - 1482
Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам6 ч. назад - 1330 1
Премьер озвучил минимальную стоимость гектара в УкраинеВчера, 18:17 - 1068
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью8 ч. назад - 980 6
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии7 ч. назад - 47
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосуВчера, 10:35 - 417
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Позавчера, 12:55 - 378
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 492 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1683 1