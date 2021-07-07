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Началась регистрация коллекторов: НБУ обнародовал е-формы документов

Началась регистрация коллекторов: НБУ обнародовал е-формы документов

14 июля вступает в силу закон Украины № 1349-IX, регулирующий работу коллекторских компаний. А значит, уже началась регистрация коллекторских компаний.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Национальный банк, в свою очередь, начал принимать документы для включения заявителей в Реестр коллекторских компаний.

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Что это значит? Все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, которые уже работают на рынке, должны в течение месяца — с 14 июля по 13 августа — подать в НБУ документы для регистрации.

Чтобы упростить процесс подачи документов, регулятор разработал и опубликовал специальные электронные формы в формате Word и Excel. Важно: формы в формате Word и Excel нужно заполнять заявителям для подачи пакета документов Нацбанку. Файлы PDF приведены исключительно справочно.

Какие формы заполнять? Отмечается, что различные категории заявителей заполняют различные формы:

  • компании без статуса финансового учреждения должны подать полный пакет документов;
  • а небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно на факторинг или кредитование), — сокращенный перечень документов. Небанковские финансовые учреждения с лицензиями на кредитование или факторинг, имеющие намерение приобрести статус коллекторской компании, должны заполнить электронную форму под названием «Заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний».

Заявители, которые не имеют лицензий на услуги кредитования и факторинга, должны заполнить все формы в строках 1−6 в таблице по ссылке, а именно:

  • заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;
  • анкета с описанием бизнес-намерений;
  • анкета о политиках и внутренних положениях по взаимодействию с потребителями, защите персональных данных, порядке организации и проведения обучения и повышения квалификации работников;
  • сведения о лице, привлеченном заявителем на основании гражданско-правовых договоров для непосредственного взаимодействия с потребителями;
  • уведомление о подаче сведений о структуре собственности заявителя/коллекторской компании;
  • сведения об окончательных ключевых участниках в структуре собственности заявителя/коллекторской компании и сведения о владельцах существенного участия в заявителе/коллекторской компании.

Заявители, не имеющие лицензий на финансовые услуги, также должны подать Национальному банку дополнительные документы, а именно:

  • схематическое изображение структуры собственности компании, составленное в соответствии с параметрами приложения 9 Положения;

  • документы для идентификации заявителя, его владельцев существенного участия и руководителей;
  • справки о несудимости в отношении своих руководителей и всех владельцев существенного участия — физических лиц;
  • документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Компании, которые уже регулируют долги по потребительским кредитам в пользу других лиц, имеют один месяц — с 14 июля по 13 августа — для подачи пакета документов для регистрации.

По материалам Finance.UA
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