Началась регистрация коллекторов: НБУ обнародовал е-формы документов

14 июля вступает в силу закон Украины № 1349-IX, регулирующий работу коллекторских компаний. А значит, уже началась регистрация коллекторских компаний.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Национальный банк, в свою очередь, начал принимать документы для включения заявителей в Реестр коллекторских компаний.
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Что это значит? Все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, которые уже работают на рынке, должны в течение месяца — с 14 июля по 13 августа — подать в НБУ документы для регистрации.
Чтобы упростить процесс подачи документов, регулятор разработал и опубликовал специальные электронные формы в формате Word и Excel. Важно: формы в формате Word и Excel нужно заполнять заявителям для подачи пакета документов Нацбанку. Файлы PDF приведены исключительно справочно.
Какие формы заполнять? Отмечается, что различные категории заявителей заполняют различные формы:
Заявители, которые не имеют лицензий на услуги кредитования и факторинга, должны заполнить все формы в строках 1−6 в таблице по ссылке, а именно:
Заявители, не имеющие лицензий на финансовые услуги, также должны подать Национальному банку дополнительные документы, а именно:
Компании, которые уже регулируют долги по потребительским кредитам в пользу других лиц, имеют один месяц — с 14 июля по 13 августа — для подачи пакета документов для регистрации.
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