В Украине планируют провести инвентаризацию недостроев: что известно

Для общественного обсуждения опубликован проект «Некоторые вопросы инвентаризации объектов жилищного строительства, которые не приняты в эксплуатацию в соответствии с законодательством».
Об этом написал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Татий на своей странице в Facebook.
Необходимость разработки такого документа возникла для того, чтобы определить количество и состояние недостроев и обеспечить принятие решений по их дальнейшему использованию или достройке. Так, на сегодня, по приблизительным оценкам, по всей Украине более 200 таких объектов.
Проектом предлагается утвердить порядок инвентаризации недостроев, который предусматривает следующие положения:
Информация из перечня может быть использована Межведомственной рабочей группой по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства для разработки соответствующих решений.
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В целом инвентаризация недостроенных объектов позволит обеспечить более эффективное освоение и использование территорий городов, что предусматривает выполнение долгосрочных стратегических целей и планомерное развитие инфраструктуры.
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