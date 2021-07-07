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В Украине планируют провести инвентаризацию недостроев: что известно

В Украине планируют провести инвентаризацию недостроев: что известно

Для общественного обсуждения опубликован проект «Некоторые вопросы инвентаризации объектов жилищного строительства, которые не приняты в эксплуатацию в соответствии с законодательством».

Об этом написал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Татий на своей странице в Facebook.

Необходимость разработки такого документа возникла для того, чтобы определить количество и состояние недостроев и обеспечить принятие решений по их дальнейшему использованию или достройке. Так, на сегодня, по приблизительным оценкам, по всей Украине более 200 таких объектов.

Проектом предлагается утвердить порядок инвентаризации недостроев, который предусматривает следующие положения:

  • в перечень включат здания, которые по классу последствий относятся к объектам со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3), финансируемые физическими или юридическими лицами и не принятые в эксплуатацию в установленном законом порядке в срок более двух лет с запланированной даты;
  • формирование перечня будет осуществляться органами местного самоуправления на основании информации от физических и юридических лиц;
  • по каждому недострою в перечне будет сформировано инвентаризационное дело с основными данными о здании: адрес, право собственности на объект, класс последствий и тому подобное.

Информация из перечня может быть использована Межведомственной рабочей группой по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства для разработки соответствующих решений.

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В целом инвентаризация недостроенных объектов позволит обеспечить более эффективное освоение и использование территорий городов, что предусматривает выполнение долгосрочных стратегических целей и планомерное развитие инфраструктуры.

По материалам Finance.UA
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