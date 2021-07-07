Глава правления НАК «Нафтогаз» заявил о планах экспортировать водород в Германию

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что во время рабочего визита Президента Владимира Зеленского в Германию украинская делегация поднимала вопросы партнерства в развитии водородной экономики.
Об этом он написал в Facebook
«Мы обсудили с немецкими коллегами возможность для Украины интегрироваться в водородную экономику, которую будет создавать Европейский Союз. Украина имеет значительный потенциал для производства „зеленого водорода“ и его экспорта в Германию, в чем заинтересована сама Германия. НАК как национальная компания, может быть основным драйвером этого процесса», — сообщил Витренко.
По его словам, планируется разработать пилотные проекты с немецкими компаниями, которые потом можно будет масштабировать.
Он подчеркнул, что перспективы стратегического партнерства на 15−20 лет не снимают текущие вопросы обеспечения безопасности Украины, в частности энергетической и экономической.
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