Глава правления НАК «Нафтогаз» заявил о планах экспортировать водород в Германию

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что во время рабочего визита Президента Владимира Зеленского в Германию украинская делегация поднимала вопросы партнерства в развитии водородной экономики.

Об этом он написал в Facebook

«Мы обсудили с немецкими коллегами возможность для Украины интегрироваться в водородную экономику, которую будет создавать Европейский Союз. Украина имеет значительный потенциал для производства „зеленого водорода“ и его экспорта в Германию, в чем заинтересована сама Германия. НАК как национальная компания, может быть основным драйвером этого процесса», — сообщил Витренко.

По его словам, планируется разработать пилотные проекты с немецкими компаниями, которые потом можно будет масштабировать.

Он подчеркнул, что перспективы стратегического партнерства на 15−20 лет не снимают текущие вопросы обеспечения безопасности Украины, в частности энергетической и экономической.