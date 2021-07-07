Заместителем главы Нацбанка назначен Сергей Николайчук: что о нем известно

Совет Национального банка во время заседания 13 июля 2021 года назначил заместителем Председателя Национального банка Сергея Николайчука. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал совету Национального банка Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
Напомним, Дмитрий Сологуб прекратил исполнение полномочий заместителя Председателя Национального банка Украины в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.
«Сергей Николайчук — опытный профессионал, который имеет значительный практический опыт работы не только в Национальном банке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад во внедрение режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке. Поэтому я уверен, что Сергей Николайчук благодаря своим основательным знаниям и опыту сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности», — подчеркнул Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
Сергей Николайчук будет отвечать за работу блока «Монетарная стабильность», к которому относятся: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.
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