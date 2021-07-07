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Заместителем главы Нацбанка назначен Сергей Николайчук: что о нем известно

Совет Национального банка во время заседания 13 июля 2021 года назначил заместителем Председателя Национального банка Сергея Николайчука. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал совету Национального банка Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Напомним, Дмитрий Сологуб прекратил исполнение полномочий заместителя Председателя Национального банка Украины в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

«Сергей Николайчук — опытный профессионал, который имеет значительный практический опыт работы не только в Национальном банке, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке. Он внес значительный вклад во внедрение режима инфляционного таргетирования в Украине, разработку системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанке. Поэтому я уверен, что Сергей Николайчук благодаря своим основательным знаниям и опыту сможет не только сохранить, но и приумножить достижения Национального банка в сфере монетарной стабильности», — подчеркнул Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Сергей Николайчук будет отвечать за работу блока «Монетарная стабильность», к которому относятся: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

Справка Finance.ua:

  • Сергей Николайчук в 2004 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью магистра по экономике.
  • С 2004 до 2019 года работал в Национальном банке Украины, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.
  • С сентября 2019 по апрель 2020 года занимал должность заместителя министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в страну.
  • С апреля 2020 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках и на глобальных рынках капитала, подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку соответствующих рекомендаций для клиентов компании.
  • Сергей Николайчук сотрудничает с Киевской школой экономики, а с апреля 2020 года стал ее научным сотрудником. Также является преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
По материалам Finance.UA
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