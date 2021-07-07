Как физлицу воспользоваться льготой по уплате земельного налога

Учет физических лиц – плательщиков земельного налога и начисление соответствующих сумм проводятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка ежегодно до 1 мая.

Об этом напомнили в ГНС.

Перечень категорий физических лиц-собственников земельных участков, освобождаемых от уплаты земельного налога, определен в п. 281.1 ст. 281 НКУ.

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Освобождение от уплаты земельного налога, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм, установленных в п. 281.2 ст. 281 НКУ.

Если физическое лицо, которое освобождается от уплаты земельного налога, по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает границы предельных норм, определенных п. 281.2 ст. 282 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы (п. 281.4 ст. 281).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам из базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

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В случае подачи заявления о применении льготы после 1 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.

Если право на льготу у физического лица, которое имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или оно приобретает право собственности на земельный участок/земельные участки одного вида использования, то такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка в течение 30 календарных дней со дня приобретения такого права на льготу и/или права собственности (п. 281.5 ст. 281 НКУ).

В случае несоблюдения физическим лицом требований п. 281.5 ст. 281 НКУ льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.