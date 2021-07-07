Dragon Capital ухудшил прогноз роста украинской экономики и спрогнозировал курс доллара

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 5,3% в февральском прогнозе до 4,6%.

Об этом сообщил глава компании Томаш Фиала в ходе презентации исследования Индекс инвестиционной привлекательности, передает Интерфакс-Украина.

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В 2022 году Dragon Capital ожидает роста экономики страны на 4,3%. Что касается курса доллара, в компании прогнозируют, что на конец текущего года он будет на уровне 27,5 грн/$1, а в следующем году – 28 грн/$1.

По словам Фиалы, прогноз инфляции в Украине на конец 2021 года ожидается на уровне 7,5%, в 2022-м – 5,7%. При этом номинальный ВВП вырастет до $191 млрд в текущем году с $150 млрд в прошлом году, а в 2022 году он составит $210 млрд.

Аналитики Dragon Capital ожидают, что дефицит государственного бюджета составит 3,9% по сравнению с предусмотренными в законе о госбюджете 5,5%. Это объясняется большим ростом номинального ВВП и отсутствием внешнего финансирования.

В компании считают, что по итогам 2022 года дефицит госбюджета сократится до 3,3%.