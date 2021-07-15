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НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)

НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)

Поддельные банкноты гривны можно быстро выявить в три шага.

Об этом говорится в инструкции от Национального банка Украины.

Шаг 1. Проверка банкноты на ощупь. Прежде всего надо прочувствовать банкнотную бумагу, которая тактильно отличается от обычной бумаги, а также рельефность изображений с лицевой стороны.

Для примера приведены увеличенные изображения, используемые на банкноте в 1000 гривен:

  • надписи и изображения;
  • элемент для людей с ослабленным зрением;
  • фрагмент портрета.

Шаг 2. Проверка банкноты против света. На этом этапе надо проверить водяные знаки. Это означает, что при рассмотрении банкноты против света появляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала. Кроме того, можно проверить сквозной элемент (совмещенное изображение): во время рассматривания против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

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Шаг 3. Измени угол наклона банкноты. Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом – при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения и переходы цветов.

Где обменять изношенные/поврежденные банкноты и монеты? Для обмена значительно изношенных или поврежденных банкнот и монет необходимо обратиться в любой банк Украины (филиалы и отделения) или региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.

Кассир банка должен без каких-либо ограничений принимать для обмена банкноты:

  • с признаками значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, с отпечатками штампов, надрывами и надрезами, отверстиями, оторванными краями или углами;
  • с сохранившейся площадью не менее 55% своей изначальной площади;
  • разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серия, и общая площадь этих частей не менее 55% изначальной площади банкноты.

Работник предприятия, который работает с наличными (магазины, аптеки, АЗС, пункты питания и т.д.), не должен принимать для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты.

Больше информации о правилах обмена изношенных, поврежденных банкнот и монет можно найти по ссылке.

По материалам Finance.UA
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