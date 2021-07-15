НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)

Поддельные банкноты гривны можно быстро выявить в три шага.
Об этом говорится в инструкции от Национального банка Украины.
Шаг 1. Проверка банкноты на ощупь. Прежде всего надо прочувствовать банкнотную бумагу, которая тактильно отличается от обычной бумаги, а также рельефность изображений с лицевой стороны.
Для примера приведены увеличенные изображения, используемые на банкноте в 1000 гривен:
Шаг 2. Проверка банкноты против света. На этом этапе надо проверить водяные знаки. Это означает, что при рассмотрении банкноты против света появляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала. Кроме того, можно проверить сквозной элемент (совмещенное изображение): во время рассматривания против света все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают, дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.
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Шаг 3. Измени угол наклона банкноты. Проверьте элементы защиты с кинетическим эффектом – при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – постепенные изменения и переходы цветов.
Где обменять изношенные/поврежденные банкноты и монеты? Для обмена значительно изношенных или поврежденных банкнот и монет необходимо обратиться в любой банк Украины (филиалы и отделения) или региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.
Кассир банка должен без каких-либо ограничений принимать для обмена банкноты:
Работник предприятия, который работает с наличными (магазины, аптеки, АЗС, пункты питания и т.д.), не должен принимать для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты.
Больше информации о правилах обмена изношенных, поврежденных банкнот и монет можно найти по ссылке.
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