Вакцина от Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации — Минздрав

Министерство здравоохранения заявляет, что антикоронавирусная вакцина Comirnaty от американской компании Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, коих открылось уже более 200.

До этого препарат использовали только мобильные вакцинационные бригады. Об этом говорится в сообщении министерства.

“Ее теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями”, — сказано в нем.

Отмечается, что всего Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Pfizer до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности.

В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тысяч пунктов прививок, где используют вакцину CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech, поставляемой в однодозных флаконах, и которая, в отличие от Comirnaty, не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования.