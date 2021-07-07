Apple урежет возможности камеры базового iPhone 13 - источник

Согласно инсайдерскому отчёту, компания отказалась от планов по «уравниванию» камер всех будущих новинок, пишет 4pda.
Ожидается, что наиболее технически продвинутыми останутся только модули Pro-версий iPhone 13, которые получат аппаратные датчики LiDAR.
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Сетевой информатор под ником Dylan сообщил в своём Twitter-блоге об отмене оснащения iPhone 13 и 13 mini продвинутыми сканерами.
Таким образом, получить улучшенный опыт дополненной реальности, а также воспользоваться возможностью быстро и точно измерять расстояние до объектов в кадре и их габариты смогут только владельцы Pro-версий iPhone 13.
Источник не уточнил причину изменения планов Apple.
Вероятно, это связано с нехваткой необходимых компонентов или с более высокой себестоимостью таких смартфонов.
Дебют сканера состоялся в 2020 году: его получили старшие версии iPhone 12, а также планшет iPad Pro.
Презентация серии iPhone 13 ожидается в сентябре этого года — тогда же станет достоверно известна конфигурация каждой модели новой линейки фирменных флагманов.
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