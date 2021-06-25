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Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11

Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11

Накануне инсайдеры узнали, какие версии операционной системы Windows 11 выпустит компания Microsoft. Помимо стандартных настольных Home и Pro в списке значится Windows 11 Mixed Reality, но в то же время исчезли версия для IoT-систем и LTSC-вариант, которые компания поставляла в прошлых ОС.

Об этом сообщает MSPowerUser.

В прошлом месяце Microsoft представила Windows 11, сообщив, что владельцы лицензионных копий Windows 10 (а теперь еще и Windows 7 и Windows 8.1) смогут бесплатно обновиться до новой ОС.

На момент анонса компания не сообщила, какие версии Windows 11 она собирается выпустить. Эта информация была обнаружена порталом MSPowerUser в базе данных Bluetooth SIG. Последняя представляет собой организацию, которая принимает стандарты Bluetooth, а также утверждает их поддержку различными приложениями и устройствами.

В целом список версий Windows 11 повторяет тот, что у Windows 10, за исключением некоторых случаев. Новая ОС выйдет в следующих вариантах:

  • Windows 11 Home;
  • Windows 11 Pro;
  • Windows 11 Pro for Workstations;
  • Windows 11 Education;
  • Windows 11 Pro Education;
  • Windows 11 Enterprise;
  • Windows 11 Mixed Reality.

Как можно заметить, в списке в роли полноценной версии, а не в виде специальной надстройки, фигурирует версия для гарнитуры дополненной реальности HoloLens – Windows 11 Mixed Reality.


Фото: MSPowerUser

В то же время Microsoft, судя по всему, решила отказаться от выпуска версий Long-Term Servicing Channel (LTSC), для которой обычно заявляется 10-летняя поддержка обновлений безопасности. Кроме того, в списке отсутствует IoT-версия Windows 11 для интегрированных решений.

Кроме этого, компания, вероятно, не планирует выпускать специальную версию Windows 11, аналогичную Windows 10 S, с ограниченными функциями. Но не исключено, что в будущем подобные варианты новой ОС, или же что-то вроде Windows 10X для устройств с двумя сенсорными экранами, тоже появится.

По материалам Телеканал 24
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