Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11

Накануне инсайдеры узнали, какие версии операционной системы Windows 11 выпустит компания Microsoft. Помимо стандартных настольных Home и Pro в списке значится Windows 11 Mixed Reality, но в то же время исчезли версия для IoT-систем и LTSC-вариант, которые компания поставляла в прошлых ОС.
Об этом сообщает MSPowerUser.
В прошлом месяце Microsoft представила Windows 11, сообщив, что владельцы лицензионных копий Windows 10 (а теперь еще и Windows 7 и Windows 8.1) смогут бесплатно обновиться до новой ОС.
На момент анонса компания не сообщила, какие версии Windows 11 она собирается выпустить. Эта информация была обнаружена порталом MSPowerUser в базе данных Bluetooth SIG. Последняя представляет собой организацию, которая принимает стандарты Bluetooth, а также утверждает их поддержку различными приложениями и устройствами.
В целом список версий Windows 11 повторяет тот, что у Windows 10, за исключением некоторых случаев. Новая ОС выйдет в следующих вариантах:
Как можно заметить, в списке в роли полноценной версии, а не в виде специальной надстройки, фигурирует версия для гарнитуры дополненной реальности HoloLens – Windows 11 Mixed Reality.
Фото: MSPowerUser
В то же время Microsoft, судя по всему, решила отказаться от выпуска версий Long-Term Servicing Channel (LTSC), для которой обычно заявляется 10-летняя поддержка обновлений безопасности. Кроме того, в списке отсутствует IoT-версия Windows 11 для интегрированных решений.
Кроме этого, компания, вероятно, не планирует выпускать специальную версию Windows 11, аналогичную Windows 10 S, с ограниченными функциями. Но не исключено, что в будущем подобные варианты новой ОС, или же что-то вроде Windows 10X для устройств с двумя сенсорными экранами, тоже появится.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию в 10 тысяч гривен: формула расчетаВчера, 10:24 - 6272 6
Не только цифровой COVID-сертификат: как вакцинированным украинцам путешествовать по мируВчера, 07:45 - 700 4
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 126 3
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 600 3
До 80 тысяч гривен в месяц: самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеВчера, 12:32 - 6056 2
Кто из украинцев может рассчитывать на пенсию в 10 тысяч гривен: формула расчетаВчера, 10:24 - 6272 6
До 80 тысяч гривен в месяц: самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеВчера, 12:32 - 6056 2
Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жильеВчера, 17:00 - 945
Топ-10 лучших городов в мире для удаленной работыВчера, 13:29 - 752
Не только цифровой COVID-сертификат: как вакцинированным украинцам путешествовать по мируВчера, 07:45 - 700 4
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 886 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1615 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 742 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1463 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2651 2