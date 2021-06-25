Microsoft выпустит по меньшей мере семь версий Windows 11

Накануне инсайдеры узнали, какие версии операционной системы Windows 11 выпустит компания Microsoft. Помимо стандартных настольных Home и Pro в списке значится Windows 11 Mixed Reality, но в то же время исчезли версия для IoT-систем и LTSC-вариант, которые компания поставляла в прошлых ОС.

Об этом сообщает MSPowerUser.

В прошлом месяце Microsoft представила Windows 11, сообщив, что владельцы лицензионных копий Windows 10 (а теперь еще и Windows 7 и Windows 8.1) смогут бесплатно обновиться до новой ОС.

На момент анонса компания не сообщила, какие версии Windows 11 она собирается выпустить. Эта информация была обнаружена порталом MSPowerUser в базе данных Bluetooth SIG. Последняя представляет собой организацию, которая принимает стандарты Bluetooth, а также утверждает их поддержку различными приложениями и устройствами.

В целом список версий Windows 11 повторяет тот, что у Windows 10, за исключением некоторых случаев. Новая ОС выйдет в следующих вариантах:

Windows 11 Home;

Windows 11 Pro;

Windows 11 Pro for Workstations;

Windows 11 Education;

Windows 11 Pro Education;

Windows 11 Enterprise;

Windows 11 Mixed Reality.

Как можно заметить, в списке в роли полноценной версии, а не в виде специальной надстройки, фигурирует версия для гарнитуры дополненной реальности HoloLens – Windows 11 Mixed Reality.



Фото: MSPowerUser

В то же время Microsoft, судя по всему, решила отказаться от выпуска версий Long-Term Servicing Channel (LTSC), для которой обычно заявляется 10-летняя поддержка обновлений безопасности. Кроме того, в списке отсутствует IoT-версия Windows 11 для интегрированных решений.

Кроме этого, компания, вероятно, не планирует выпускать специальную версию Windows 11, аналогичную Windows 10 S, с ограниченными функциями. Но не исключено, что в будущем подобные варианты новой ОС, или же что-то вроде Windows 10X для устройств с двумя сенсорными экранами, тоже появится.