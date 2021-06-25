0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

ЕС официально продлил экономические санкции в отношении России из-за Украины

ЕС официально продлил экономические санкции в отношении России из-за Украины

12 июля Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России.

Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что решение о продлении санкций основывается на последней оценке состояния имплементации Минских соглашений на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года.

Решение Совета ЕС связано с невыполнением Россией Минских договоренностей, что является ключевым условием любого существенного изменения в позиции Брюсселя.

При этом лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских соглашений.

Экономические санкции ЕС в отношении России

  • 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.
  • В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В прошлый раз санкции были продлены в декабре 2020 года до 31 июля 2021 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
  • Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.
  • Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.
По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.