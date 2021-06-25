ЕС официально продлил экономические санкции в отношении России из-за Украины

12 июля Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, сообщает Европейская правда.
Отмечается, что решение о продлении санкций основывается на последней оценке состояния имплементации Минских соглашений на саммите ЕС 24-25 июня 2021 года.
Решение Совета ЕС связано с невыполнением Россией Минских договоренностей, что является ключевым условием любого существенного изменения в позиции Брюсселя.
При этом лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских соглашений.
Экономические санкции ЕС в отношении России
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