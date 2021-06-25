Sotheby's продал бриллиант массой 101,38 карата за $12,3 млн

Бриллиант весом 101,38 карата был продан аукционным домом Sotheby’s за 95,1 млн гонконгских долларов ($12,3 млн) неизвестному покупателю.
Как сообщает Bloomberg, покупка была совершена за традиционную валюту, что разочаровало поклонников криптовалют, которые надеялись, что предложение Sotheby’s станет еще одной вехой в массовом принятии цифровых активов.
Перед продажей международный аукционный дом заявил, что готов принять оплату в Bitcoin или Ethereum при продаже бриллианта.
По предварительным оценкам Sotheby’s, грушевидный безукоризненный бриллиант мог стоить до $15 млн. Этот лот стал самым дорогим физическим объектом, который когда-либо публично предлагался для покупки за криптовалюту.
Аукцион транслировался в прямом эфире и привлек не более десятка заявок.
“This is in history, 1 of only 2 flawless pear-shaped diamonds ever offered in the market.”— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 7, 2021
Don’t let your significant other see this 101-carat gem that Sotheby’s is auctioning for cryptocurrency pic.twitter.com/iJdb35TxL5
Как известно, аукционные дома все чаще принимают к оплате криптовалюты.
В марте коллекция художника Beeple (Майкла Винкельмана) стала первым лотом в истории аукционного дома Christie’s, который был продан за криптовалюту. Торги начались со $100, а завершилась на отметке в $69 млн. Оплата была проведена в Ethereum, премия аукционного дома – в долларах.
Менее чем через неделю после этого аукционный дом Sotheby’s заявил, что рассматривает возможность разрешить участникам торгов использовать цифровые валюты для оплаты физических, а также цифровых произведений искусства.
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