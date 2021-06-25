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Sotheby's продал бриллиант массой 101,38 карата за $12,3 млн

Sotheby's продал бриллиант массой 101,38 карата за $12,3 млн

Бриллиант весом 101,38 карата был продан аукционным домом Sotheby’s за 95,1 млн гонконгских долларов ($12,3 млн) неизвестному покупателю.

Как сообщает Bloomberg, покупка была совершена за традиционную валюту, что разочаровало поклонников криптовалют, которые надеялись, что предложение Sotheby’s станет еще одной вехой в массовом принятии цифровых активов.

Перед продажей международный аукционный дом заявил, что готов принять оплату в Bitcoin или Ethereum при продаже бриллианта.

По предварительным оценкам Sotheby’s, грушевидный безукоризненный бриллиант мог стоить до $15 млн. Этот лот стал самым дорогим физическим объектом, который когда-либо публично предлагался для покупки за криптовалюту.

Аукцион транслировался в прямом эфире и привлек не более десятка заявок.

Как известно, аукционные дома все чаще принимают к оплате криптовалюты.

В марте коллекция художника Beeple (Майкла Винкельмана) стала первым лотом в истории аукционного дома Christie’s, который был продан за криптовалюту. Торги начались со $100, а завершилась на отметке в $69 млн. Оплата была проведена в Ethereum, премия аукционного дома – в долларах.

Менее чем через неделю после этого аукционный дом Sotheby’s заявил, что рассматривает возможность разрешить участникам торгов использовать цифровые валюты для оплаты физических, а также цифровых произведений искусства.

По материалам Mind
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