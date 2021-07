Sotheby's продал бриллиант массой 101,38 карата за $12,3 млн

Бриллиант весом 101,38 карата был продан аукционным домом Sotheby’s за 95,1 млн гонконгских долларов ($12,3 млн) неизвестному покупателю.

Как сообщает Bloomberg, покупка была совершена за традиционную валюту, что разочаровало поклонников криптовалют, которые надеялись, что предложение Sotheby’s станет еще одной вехой в массовом принятии цифровых активов.

Перед продажей международный аукционный дом заявил, что готов принять оплату в Bitcoin или Ethereum при продаже бриллианта.

По предварительным оценкам Sotheby’s, грушевидный безукоризненный бриллиант мог стоить до $15 млн. Этот лот стал самым дорогим физическим объектом, который когда-либо публично предлагался для покупки за криптовалюту.

Аукцион транслировался в прямом эфире и привлек не более десятка заявок.

“This is in history, 1 of only 2 flawless pear-shaped diamonds ever offered in the market.”



