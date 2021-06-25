Sotheby's продал бриллиант массой 101,38 карата за $12,3 млн

Бриллиант весом 101,38 карата был продан аукционным домом Sotheby’s за 95,1 млн гонконгских долларов ($12,3 млн) неизвестному покупателю.

Как сообщает Bloomberg, покупка была совершена за традиционную валюту, что разочаровало поклонников криптовалют, которые надеялись, что предложение Sotheby’s станет еще одной вехой в массовом принятии цифровых активов.

Перед продажей международный аукционный дом заявил, что готов принять оплату в Bitcoin или Ethereum при продаже бриллианта.

По предварительным оценкам Sotheby’s, грушевидный безукоризненный бриллиант мог стоить до $15 млн. Этот лот стал самым дорогим физическим объектом, который когда-либо публично предлагался для покупки за криптовалюту.

Аукцион транслировался в прямом эфире и привлек не более десятка заявок.

“This is in history, 1 of only 2 flawless pear-shaped diamonds ever offered in the market.”



Don’t let your significant other see this 101-carat gem that Sotheby’s is auctioning for cryptocurrency pic.twitter.com/iJdb35TxL5 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 7, 2021

Как известно, аукционные дома все чаще принимают к оплате криптовалюты.

В марте коллекция художника Beeple (Майкла Винкельмана) стала первым лотом в истории аукционного дома Christie’s, который был продан за криптовалюту. Торги начались со $100, а завершилась на отметке в $69 млн. Оплата была проведена в Ethereum, премия аукционного дома – в долларах.

Менее чем через неделю после этого аукционный дом Sotheby’s заявил, что рассматривает возможность разрешить участникам торгов использовать цифровые валюты для оплаты физических, а также цифровых произведений искусства.