ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может «лопнуть»

В Фонде гарантирования рассказали о выводах, которые сделали после урегулирования последствий масштабного банковского кризиса, произошедшего в 2014—2017 годах.

Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай во время конференции «Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия».

Тогда, по ее словам, обанкротилось 99 банков — более половины банковской системы.

Банки имели на балансе активов номинальной стоимостью более 500 млрд грн, а это 40 млрд долларов. Но их оценочная стоимость оказалась в 5 раз меньше.

Тогда Фонд применял различные способы урегулирования:

продажа банка в целом;

создание переходного банка на базе неплатежеспособного и продажа его инвесторам;

продажа активов и обязательств неплатежеспособного банка другим банкам;

самый распространенный способ — ликвидация банка.

«Лишь 9% банкротств были урегулированы способами иными, чем ликвидация. Мы поняли, что для этого было две причины. Первая — плохое качество активов или отсутствие ликвидных активов, которые имели банки, когда приходили в Фонд. Вторая — банальная нехватка времени. Поэтому самым важным выводом было то, что надо вмешиваться и работать заранее — еще до того, как банк стал неплатежеспособным», — отметила Билай.

Представительница Фонда говорит, что если сравнить результаты урегулирования и ликвидации банков, то в первом случае ФГВФЛ смог удовлетворить все требования кредиторов-физлиц и почти все требования клиентов-юрлиц такого банка, а в некоторых банках даже передали избыточное имущество акционерам. В ликвидации удовлетворение требований кредиторов в среднем составляло 23%.

«Поэтому основной вывод из предыдущих кризисов — нужно построить систему раннего реагирования, чтобы пытаться не допустить банкротств. А в случае, если банкротство наступает, потому что это естественный процесс, то надо быть к этому готовым и готовиться заранее», — подчеркнула Билай.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также рассказала, как понять, что у банка наступили сложные времена.

«Мы следим за банками и сотрудничаем с регулятором. Выстроили систему показателей, и их движение в динамике показывает нам, если появляются проблемы. Даже сделали показатель, который характеризует своевременность вывода банка с рынка — это достаточность активов банка для покрытия вкладов, которые в случае неплатежеспособности будут выплачены Фондом», — приоткрыла завесу эксперт.

По ее словам, основные показатели высокорискового банка для ФГВФЛ такие:

если стоимость активов снижается, то есть банк продает активы по низкой стоимости, или нерационально работает с неработающими кредитами, принимает залог по завышенной стоимости;