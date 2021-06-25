0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может «лопнуть»

ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может «лопнуть»

В Фонде гарантирования рассказали о выводах, которые сделали после урегулирования последствий масштабного банковского кризиса, произошедшего в 2014—2017 годах.

Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай во время конференции «Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия».

Тогда, по ее словам, обанкротилось 99 банков — более половины банковской системы.

Банки имели на балансе активов номинальной стоимостью более 500 млрд грн, а это 40 млрд долларов. Но их оценочная стоимость оказалась в 5 раз меньше.

Тогда Фонд применял различные способы урегулирования:

  • продажа банка в целом;
  • создание переходного банка на базе неплатежеспособного и продажа его инвесторам;
  • продажа активов и обязательств неплатежеспособного банка другим банкам;
  • самый распространенный способ — ликвидация банка.

«Лишь 9% банкротств были урегулированы способами иными, чем ликвидация. Мы поняли, что для этого было две причины. Первая — плохое качество активов или отсутствие ликвидных активов, которые имели банки, когда приходили в Фонд. Вторая — банальная нехватка времени. Поэтому самым важным выводом было то, что надо вмешиваться и работать заранее — еще до того, как банк стал неплатежеспособным», — отметила Билай.

Как эффективно работать с депозитами

Представительница Фонда говорит, что если сравнить результаты урегулирования и ликвидации банков, то в первом случае ФГВФЛ смог удовлетворить все требования кредиторов-физлиц и почти все требования клиентов-юрлиц такого банка, а в некоторых банках даже передали избыточное имущество акционерам. В ликвидации удовлетворение требований кредиторов в среднем составляло 23%.

«Поэтому основной вывод из предыдущих кризисов — нужно построить систему раннего реагирования, чтобы пытаться не допустить банкротств. А в случае, если банкротство наступает, потому что это естественный процесс, то надо быть к этому готовым и готовиться заранее», — подчеркнула Билай.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также рассказала, как понять, что у банка наступили сложные времена.

«Мы следим за банками и сотрудничаем с регулятором. Выстроили систему показателей, и их движение в динамике показывает нам, если появляются проблемы. Даже сделали показатель, который характеризует своевременность вывода банка с рынка — это достаточность активов банка для покрытия вкладов, которые в случае неплатежеспособности будут выплачены Фондом», — приоткрыла завесу эксперт.

Получить больше с депозита

По ее словам, основные показатели высокорискового банка для ФГВФЛ такие:

  • если стоимость активов снижается, то есть банк продает активы по низкой стоимости, или нерационально работает с неработающими кредитами, принимает залог по завышенной стоимости;
  • или наоборот — когда банк начинает активно привлекать вклады в пределах гарантированной суммы, проводит агрессивную политику по привлечению ресурсов на рынке, предлагает населению очень высокие процентные ставки, по сравнению со среднерыночными значениями.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.