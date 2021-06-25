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В «Нафтогазе» прокомментировали возможный запуск «Северного потока-2»

В «Нафтогазе» прокомментировали возможный запуск «Северного потока-2»

ЕС должен гарантировать сохранение транзита газа через территорию Украины – это может стать приемлемой для Украины гарантией для запуска «Северного потока-2».

Об этом на форуме Украина 30 заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину. Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с Газпромом», – сказал он.

Витренко отметил, что такое требование Украины исходит из того, что российский Газпром – это большое количество рисков, поскольку Россия очень часто не придерживается контрактных обязательств.

В то же время глава «Нафтогаза» подчеркнул, что российский проект «Северный поток-2» – это вопрос не экономики, а безопасности и политики.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсации в случае завершения «Северного потока — 2», но будет руководствоваться принципами безопасности и обеспечения выполнения Россией договоренностей, если до этого дойдет дело.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что вопрос «Северного потока-2» обсуждался на всех уровнях, и на сегодняшний день «то, что происходит с рыночной ценой на газ в Европе», является следствием того, что делает Россия для того, чтобы принудить к реализации «Северного потока-2».
По материалам Слово и Дело
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