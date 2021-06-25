В «Нафтогазе» прокомментировали возможный запуск «Северного потока-2»

ЕС должен гарантировать сохранение транзита газа через территорию Украины – это может стать приемлемой для Украины гарантией для запуска «Северного потока-2».
Об этом на форуме Украина 30 заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину. Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с Газпромом», – сказал он.
Витренко отметил, что такое требование Украины исходит из того, что российский Газпром – это большое количество рисков, поскольку Россия очень часто не придерживается контрактных обязательств.
В то же время глава «Нафтогаза» подчеркнул, что российский проект «Северный поток-2» – это вопрос не экономики, а безопасности и политики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизации5 ч. назад - 1074 9
Мы с реформами самые быстрые в Европе — ЗеленскийВчера, 16:00 - 812 8
Гендиректор «Укрпочты» опроверг свои слова о зарплатах в 1000 долларов у почтальонов2 ч. назад - 367 5
США назвали пять главных реформ для УкраиныВчера, 21:00 - 1086 4
Гарантируются ли государством вклады в банковских металлах5 ч. назад - 405 3
НБУ изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривныВчера, 17:02 - 1799 2
В Минэкономики рассказали, что ждет Украину без очередного транша МВФВчера, 14:00 - 1101 2
США назвали пять главных реформ для УкраиныВчера, 21:00 - 1086 4
Приложение «Дія» запустило новый способ авторизации5 ч. назад - 1074 9
В Минфине объяснили, как изменения в Налоговый кодекс будут касаться людей, которые продают собственное жилье6 ч. назад - 974
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Вчера, 12:10 - 365 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1450 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 665 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1353
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2472 2