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Транзит газа в июне: несмотря на нехватку «голубого топлива» объемы поставок в ЕС не увеличиваются

Транзит газа в июне: несмотря на нехватку «голубого топлива» объемы поставок в ЕС не увеличиваются

В июне 2021 года транзит природного газа украинской ГТС в страны Европы составил 3,72 млрд куб. м, что почти равно показателям мая. Среднесуточный транзит составил 124 млн куб. м. «Газпром» использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

За отчетный период Оператор ГТС Украины протранзитировал в Польшу 0,331 млрд куб. м газа, в Словакию — почти 2,44 млрд куб. м, в Венгрию — 0,776 млрд куб. м, в Молдавию — 0,174 млрд куб. об.

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Напомним, что с апреля Оператор ГТС Украины выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности точки соединения «Суджа» на границе РФ-Украина в объеме 63,7 куб. м в сутки. Однако эти мощности не были забронированы, а это значит, что «Газпром» не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторических максимум от 2008 года — 37 евро за МВт/ч или более 450 долларов за тысячу кубометров. При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усугубится: с 6 до 10 июля будет остановлена магистраль Ямал-Европа, а с 13 до 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод «Северный поток-1». Несмотря на эти обстоятельства дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения «Суджа», а также точках выхода из Украины в страны ЕС, снова не были выкуплены.

Более того, 5 июля 2021 года на годовых аукционах на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform не были забронированы дополнительные мощности на газовый 2021−2022 год (период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года). Для годового бронирования Оператор ГТС Украины предложил дополнительные мощности в точках соединения Суджа и Сохрановка объемом в 15 млн куб. м в сутки (дополнительно к уже забронированным по долгосрочному контракту 40 млрд кубометров в год).

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«Оператор ГТС Украины является надежным партнером стран Европы, готов увеличить транзит газа через территорию Украины и предлагает дополнительные мощности для удовлетворения существующего спроса на газ в Европе. Если „Газпром“ не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС», — сообщил Макогон.

По мнению руководителя Оператора ГТС Украины, Европейскому Союзу следует дать оценку действиям «Газпрома» и остановить злоупотребление доминирующей рыночной позицией со стороны «Газпрома» с целью добиться одобрения запуска проекта «Северный поток-2».

Стоит отметить, что текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ПАО «Газпром», заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021—2024 годах.

По материалам Finance.UA
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