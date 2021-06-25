0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 139 0

Китай запретил строить супер-небоскребы

Китай запретил строить супер-небоскребы

Китай ввел запрет на строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, небоскребы, высота которых будет превышать 250 метров, должны иметь строгие ограничения.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Согласно новым правилам, проекты супер-небоскребов теперь не будут утверждаться китайскими властями, а здания высотой более 100 метров должны строго соответствовать масштабу и возможностям пожаротушения.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ввела такие ограничения через два месяца после того, как по непонятным причинам начал раскачиваться 72-этажный небоскреб SEG Plaza в Шэньчжэне.

Ожидается, что новые правила временно затормозят строительный бум, который привел к тому, что на материковом Китае размещаются 5 из 10 самых высоких супер-небоскребов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.