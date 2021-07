Китай запретил строить супер-небоскребы

Китай ввел запрет на строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, небоскребы, высота которых будет превышать 250 метров, должны иметь строгие ограничения.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Согласно новым правилам, проекты супер-небоскребов теперь не будут утверждаться китайскими властями, а здания высотой более 100 метров должны строго соответствовать масштабу и возможностям пожаротушения.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ввела такие ограничения через два месяца после того, как по непонятным причинам начал раскачиваться 72-этажный небоскреб SEG Plaza в Шэньчжэне.

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d